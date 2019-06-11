美股盤中─美墨避免關稅 Fed可望降息 道瓊一度上漲逾180點

美國股市週二上漲，道瓊一度上漲逾 180 點，但隨後削減漲幅，主要指數漲跌互見。美國與墨西哥避免了加徵關稅，加以聯準會 (Fed) 有望降息，拉抬了市場氣氛。

台北時間 23:43

道瓊工業平均指數上漲 11.08 點或 0.04% 至 26073.76。

Nasdaq 指數下跌 4.51 點或 0.05% 至 7818.66。

S&P 500 指數上漲 1.00 點或 0.03% 至 2887.73。

道瓊可望連續第七天上漲，創下自 2018 年 5 月以來最長上漲期間。S&P 500 距 4 月所創歷史高點不到 2%。

分析師說，S&P 500 指數中，有更多個股創新高點，預期 S&P 500 可望測試 4 月所創歷史高點。

川普總統的談話有助拉抬週二的股市。他在發布的推文中說道，民眾不了解美國具有巨大的成長潛力，還有許多其他的東西。

臉書股價上漲逾 2%，亞馬遜，蘋果，Netflix 均上漲逾 1%。

分析師說，鐘擺大幅改變了方向。美國股市花了六週時間走低，現在則花了七天時間上漲。在很短期間內，我們由失望轉換成了樂觀，但事實並未有大幅改變。現在希望見到股市回穩。

川普總統週日說，對來自墨西哥的商品加徵關稅，將無限期擱置。他並說，他完全相信墨西哥有能力阻止非法移民。

中國大陸新華社說，中國將允許地方政府，使用債券，為基礎建設計畫融資。全球股市因而上漲，上海綜合指數大漲 2.6%。

投資人更加預期 Fed 將會降息，亦拉抬了華爾街上揚。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期 7 月降息機率為 78%。投資人亦反應 12 月降息機率為 97.1%。

美國經濟數據轉弱，降息的預期因而增加。美國 5 月新增就業僅 7.5 萬人，大幅低於分析師預估的 18 萬人。美國製造業活動亦創下 2016 年以來最慢成長速度。