綜合外電報導。在面對美方強大的壓力下，一名華為的高階主管表示，該公司想要成為全球最大智慧型手機品牌的計畫，目前需要再緩一緩。

華為的消費者業務首席戰略長邵洋，11 日在上海舉行的亞洲消費電子展 (CES Asia) 的演說中表示，目前該公司的智慧型手機是「全球銷量第 2 大的公司」，「而且可能在年底第 4 季時成為第 1 名」。

不敵美國禁令！華為：可能無法如期站上銷量寶座。(圖片：AFP)

但是邵洋隨後補充說道，「但是現在，我們必須等待些許時間來達成」。為此，他並沒有多作說明。

華為在去年的出貨量超越美國蘋果 (AAPL-US) 之後，就一再表示他們要超越全球銷量龍頭的韓國三星電子。

根據美國 IDC 的調查數據，在 2019 年 Q1 全球智慧型手機出貨量，華為僅次於韓國三星電子，排名第 2。而在去年 2018 年時，華為在全球共賣出了 2 億支的智慧型手機。

華為在 2019 年 4 月時表示，2019 年的年度銷售目標為 2.5 億支。然而在部分行動通訊業者，於近期陸續表示將延後華為手機的上市時程後，邵洋也在演說中表示「發生了預期之外的事態」，不排除下修目標的可能。

在美國總統川普於 5 月 15 日簽署行政命令，宣布全國進入緊急狀態，美國商務部也在隨後將華為列入不信任實體名單當中。

受美方禁令影響，Google(GOOGL-US) 已停止與華為之間的交易，未來在華為手機上，恐將無法使用 Chrome、YouTube，以及 Gmail 等人氣 APP。而為了因應最壞情況，華為也正在研發獨自的手機作業系統。但是華為也表示，如果可能的話，希望能繼續留在 Google 及微軟 (MSFT-US) 的陣營當中。

硬碟及半導體大廠 WD(WDC-US) 的 Steve Milligan CEO，也在 6 月 11 日的日經專訪中表示，已停止於 4 月時發表的，與華為之間的戰略合作，且雙方的交易也暫時中斷。

美光 (MU-US) 的 Sanjay Mehrotra CEO 也在 11 日時表示，「美光會遵守各國的法律」，在中斷與華為之間往來的可能性上，留下了伏筆。