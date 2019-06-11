豐泰前5月稅後賺25.03億元 年增56% EPS 3.75元

製鞋廠豐泰 (9910-TW) 今 (11) 日公布自結前 5 月營運結果，稅後純益 25.03 億元，年增 56% ，每股純益 3.75 元；豐泰將於 6 月 21 日盤後正式納入為台灣 50 成分股。

外資今日出具最新報告強調，雖然美中貿易戰造成市場對終端需求有疑慮，但市場明顯低估紡織、製鞋業結構動能轉佳，將豐泰目標價由 265 元調高至 270 元。

豐泰今年前 5 月營收 285.06 億元，年增 16.06%，自結前 5 月稅前盈餘為 38.29 億元，稅後益為 25.03 億元，年增 56% ，每股稅後純益為 3.75 元；

豐泰主管也指出，豐泰仍有在印度擴廠的計畫。

豐泰主要生產線由中國大陸陸移轉到東南亞等地區，去年底各生產基地產能 (製鞋雙數) 比重分別為越南占 52%、印度 24%、印尼 14%、中國大陸 10%；今年越南、印度及印尼都有擴廠計畫，法人認為，隨著豐泰逐步提高東南亞生產比重，將有利降低美中貿易戰所帶來的衝擊。

豐泰去年稅後純益為 52.63 億元，年增 19.9%，每股純益 7.88 元。豐泰董事會決議，去年盈餘每股擬配發 7.7 元股利，其中現金股利 6.7 元、股票股利 1 元，將在 6 月 13 日的股東進行議。