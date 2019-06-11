博晟6/18每股40元登興櫃 明年軟骨修復產品亮相

博晟生醫鎖定骨科修復與再生醫材，預計 6 月 18 日登錄興櫃，認購價每股 40 元，資本額 8.2 億，主要股東有玉晟、元大、美國 Exactech 等，前 10 大股東占 62%，博晟指出，軟骨修復產品已完成臨床試驗，預估明年上市亮相，將使骨科領域走向新里程碑，也有助營運表現。

博晟是台灣創新第三級骨材研發進度領先者，在研發軟骨修復部分，找來 92 名受試者，經過 1 年臨床試驗，研發出僅需一次手術，手術時間約 40 至 60 分鐘，且傷口小，預計今年年底審核送件，最快有機會明年上半年上市。

博晟指出，全球每年關節軟骨修復案例高達 100 萬例，台灣每年約有 4、5 千例，並以 4.9% 成長率逐年增加，博晟優先進入生物性骨材領域，未來手術產品亮相後，除可提供醫療院所使用，也將有售後醫療服務，不過費用仍處討論階段。

博晟指出，軟骨手術產品研發成本高，每批產品要價 1000 多萬，客戶可接受骨科價格較高，服務範圍也容易擴充，商機非常可觀，但最大的困境就是手術的位置風險。

另外，博晟旗下產品還包括開放性脛骨骨折 BiG001 與腰椎椎體間融合 BiG006，已完成臨床前相關準備，將陸續向台灣、美國、日本與中國提出臨床試驗申請。