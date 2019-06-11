光阻液銷售佳與中國環保工程加持 崇越5月營收月增13%

半導體材料供應商崇越科技 (5434)5 月份合併營收為 26.97 億元，與上月相比成長 13%；累計合併營收為 121.83 億元，相較去年同期年增 6.24%。崇越 5 月份營收月增逾 1 成，主要受惠於中國環保工程業務，上月大幅認列營收，兩岸環保工程占比已逾合併營收 18%。隨環境議題日益受到關注，中國實踐十九大綠色政策，加強生態環境保護與污染排放物管制，衍生空污防治與廢水處理商機，崇越將持續配合各地法規，提供科技廠房污水還原、淨水處理、污泥減量等工程建置，完工後更持續提供客戶特殊化學品等服務。



半導體材料銷售方面，因半導體客戶於先進製程上穩定投片，先進材料持續拉貨，光阻液銷售大幅成長、超乎預期。有鑑於中國重點培育 IC 設計產業，崇越科技發展晶圓代工服務平台 (Foundry Service)，協助中國 IC 設計公司找到合適代工製造技術、加速產品導入市場，從上游至下游提供全方位整合服務，持續推升公司業績。



崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，環保工程約占 1 成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。