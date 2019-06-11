內外資齊心連二買 外資回補逾百億元 短多行情正悄悄形成

台股加權指數今 (11) 日終場以 10607.76 點作收，上漲 41.29 點，儘管未能如昨日激情大漲，但已見到增量上揚格局成形，尤其三大法人連 2 日同步買超，且外資也維持連 2 買，兩個交易日來買超超過百億元，籌碼面回穩，有助短線快速收復季線關卡 10663 點。

三大法人今合計買超為 74.2 億元，其中，外資買超 34.8 億元，兩個交易日來已買超 117.9 億元，而投信買超 10.2 億元，自營商買超 29.2 億元，顯然，三大法人有意在台指期結算前做多一波行情。

從外資買超的內容來看，前十大買超標的依序為群創達 5.1 萬張，元大滬深 300 正 2 達 3.2 萬張，新光金 2 萬張，富邦上証正 2 達 1 萬張，國泰金、台積電均超過 8000 張，仁寶 7000 餘張，中壽和台泥和和鑫均逾 5000 張。

而外資已連續 4 個交易日賣超富邦 VIX，今日續賣逾 31000 張，其次依序為大同遭賣超過 1.1 萬張，玉山金、兆豐金遭賣 9000 張上下，彰銀、開發金、華南金和奇鋐均逾 5000 張，元大 S&P 原油正 2 近 5000 張，世界也遭賣近 4000 張。

可留意到，外資雖有買國泰金和新光金，但其實賣壓重心還是集中在金融股，所幸，開始回補台積電，加上買超元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2，並連賣富邦 VIX，透露外資開始看好短線台股將跟著陸股走勢，出現一波短多行情。

投信方面，前十大買超標的依序為欣興達 6100 張、元大高股息逾 3000 張，聯茂、錸德、穩懋、南電、佳士達、元大台灣 50 和台光電逾 1000 張，雙鴻近 1000 張。

而投信賣超前十大標的依序為元大寶滬深達 3000 張，頎邦逾 2300 張，易華電、榮剛、緯軟和廣明均超過 500 張，卜蜂、台表科、遠傳和高技等在 400 張上下。

整體來看，國際局勢的變數要到月底才會反應，隨著資金外流的壓力明顯緩和，或有一波短多行情出現。