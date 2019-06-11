聚焦自駕車！日產、雷諾、三菱 在以色列成立研發中心

鉅亨網編譯陳達誠 2019年6月11號18點50分

日產汽車 (7201-JP) 與法國雷諾 (RENA-FR) 組成的汽車聯盟，在 10 日時與以色列的數家新創企業們，在以色列特拉維夫共同成立了創新研究室。這幾家汽車公司，將與以色列的新創企業們，在這個新的研發據點發展新世代的汽車科技。

(圖片：Investing.com)

該研發中心在週一，於特拉維夫正式開幕。汽車聯盟成員的日產、雷諾，以及三菱汽車 (7211-JP) 的企業高層們都參與了該揭幕式。

由三家汽車公司所組成的汽車聯盟，將與以色列的新創企業們，就自動駕駛車輛的感測器進行性能提升。除此之外，在其他專案方面，還包括 AI 人工智慧在汽車產業的應用、大數據 (Big Data)，以及車輛的資訊安全等等。而以色列政府負責創新的機構，也將給予協助。

參與這項研發計畫的以色列新創企業，則包括資安公司的「Argus」、太陽光電的「Apollo Power」、電動驅動裝置的「IRP Systems」等，在超過 10 個以上的專案進行合作。這些新創企業也可藉由這次的合作，在實車上進行驗證。

在金額花費上並未對外透露，然而就在該研發中心開幕之際，日產與雷諾雙方，正處於緊張的關係。而日產的聯盟執行副總山口豪表示，該研發中心的運作並不受到相關事宜的影響。

山口豪也提到，日產與雷諾將分享所有可能的科技，來讓他們生產的汽車更有競爭力。

新的研發中心將與聯盟的創投基金合作，該基金計畫在今後 5 年，於全球進行最高 10 億美元的投資。並打算在今年至少對一家以色列企業進行投資。該基金在毎一家新創企業的投資額，一般都是 1000 萬美元。

而日產、雷諾、三菱這個全球銷量第二的汽車聯盟，除了在以色列特拉維夫之外，於美國矽谷和中國上海也設有類似的研發中心。