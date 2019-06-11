「一滴血」篩癌症？日本東麗癌篩準確率95%以上

根據日本經濟新聞報導，日本東麗 (Toray)(3402-JP) 研發出只要一滴血液，就可進行各種癌症篩檢的套件。報導指出，篩檢的準確度高達 95% 以上，業者計畫在 2019 年內就會向日本厚生勞動省提出製造販賣的核可申請。在消息傳出之後，東麗股價於週一 (10 日) 時，一度大漲 7%。

(圖片：Investing.com)

日經在報導中提到，東麗的這套癌症篩檢套件，已被列入優先審查名單。很有可能在 2020 年，就會獲得日本官方認可。在胰臟癌等癌症的早期發現方面，受到了各界矚目。

未來通過日本政府核可的話，只需要數萬日圓的花費，就能一口氣進行數種癌症的篩檢。目前在美國，雖然也有利用基因檢查來篩檢癌症的方法，只是檢查時需要提供數十毫升 (c.c.) 的血液，而且發現癌症的準確率也不高。

而東麗的癌症篩檢套件，只需一滴血液即可進行篩檢，不僅不會造成受檢者的負擔，對於癌症篩檢的準確度也高達 95% 以上。

日本國立癌症研究所等，在 2014 年展開的研究計畫於日前結束，其研究成果也將於今後轉向事業化。他們所利用的方法是當罹癌時，在血液中的小分子核糖核酸 (microRNA，miRNA) 會隨之增加。而東麗所研發出的基因解析晶片，就是用來檢驗出血液中的小分子核糖核酸。

東麗利用獨自的材質與加工技術，將小分子核糖核酸的檢測感度，較以往提升了 100 倍。只需要一滴，約 50 微升 (μL) 的血液就能實施癌症篩檢。

小分子核糖核酸是與基因運作息息相關的物質，在人體內約有 2600 種類存在。而在罹癌時，會分泌出特定的小分子核糖核酸，並且會進行增殖與轉移。

研究專案在乳癌找到了 5 種，大腸癌找到了 3 種等等，發現了各種與癌症相關的小分子核糖核酸。而東麗用於檢查胰臟癌與膽道癌的基因解析晶片，在 4 月時獲選為日本厚生勞動省的「先驅審查指定制度」之對象。通常耗時 12 ~ 14 個月的審查過程，在最短 6 個月的時間就可完成。