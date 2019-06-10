傳日產汽車要求雷諾減少持股 換取支持FCA併購案

據知情人士透露，日產汽車 (7201-JP) 希望法國雷諾汽車 (RENA-FR) 刪減其持有的 43.4% 日產股份，以換取對飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 和雷諾汽車併購案的支持。

另一方面，法國財長 Bruno Le Maire 也在出席 G20 財長會議時表示，如果有助於鞏固雷諾汽車聯盟，法國政府有意將其在雷諾汽車的 15% 持有股份減少，以鞏固雷諾與 FCA 日前聯盟的提案。

擁有許多知名超跑車款的飛雅特克萊斯勒汽車聯盟於上週四 (6 日) 宣布，撤回雷諾提議的併購案，原因是法國政府要求此項協議必須符合雷諾 - 日產聯盟的利益，並且得到日產汽車支持。

當時雷諾董事會的兩名日產代表當時在投票中棄權，加上政治介入導致這項 3 總市值逾 350 億歐元的合併案破局。

法國財長表示，此舉是為了保護雷諾和日產 20 年之久的合作夥伴關係。

近期雷諾汽車的行為，讓其聯盟夥伴關係: 日產緊繃，據傳法國雷諾汽車董事長盛納德 Jean-Dominique Senard 致信給日產汽車，警告他們雷諾將在這項管理階層改革案，投下棄權票，原因是擔心日產管理結構改變，恐降低雷諾的影響力。