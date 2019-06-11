momo購物衝新業務再下一城 導入車商線上旗艦店

富邦媒 (8454-TW) 近年秉持「生活大小事，都是 momo 的事」為核心主軸，積極拓展多元服務內容，今 (11) 日宣布，旗下 momo 購物網與韓系品牌車 HYUNDAI 代理商南陽實業進行 O2O 跨界合作開出品牌旗艦館，預估可為 HYUNDAI 增加 10% 到店客量，也成為國內網購平台導入汽車業者開官方旗艦店的創舉。

momo 購物網指出，HYUNDAI 品牌旗艦館鎖定 30 歲左右年輕人、小家庭和汽車首購族，由於汽車屬於高價消費產品也是耐久財，站上除了提供 HYUNDAI 全系列車款的資訊，讓消費者擁有準確的參考資料，並可透過 momo 購物網填寫預約試乘，藉此將線上的流量導到線下。

另一方面，富邦媒說明，據經濟部統計處公布數據，去年汽機車及其零配件、用品零售業高達逾 6000 億元規模，而 momo 購物網汽車百貨業績也逐年上升，去年增率達雙位數成長，主要消費族群為 30-55 歲男性族群，此次 momo 跨界汽車市場，目標是滿足站內多元消費需求。

富邦媒近來持續推廣新業務，除了導入車商經營線上官方通路，富邦媒董事長林啟峰說，汽車銷售的業務將先透過與租賃公司和經銷商合作來慢慢推動，藉此突破傳統車商的顧慮。

富邦媒接下來將在第三季推出生鮮新業務，而線上保險期待今年能夠開始，持續為營收添新成長動能。