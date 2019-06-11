〈降息要來了？〉Fed在經濟尚可時降息 有時可刺激美股上揚

分析師支持聯邦快遞 (FDX-US) 決定不與亞馬遜 (AMZN-US) 續簽美國國內快遞合約的決定，並表示，即使它導致近期股價承壓，它也將使該公司長期受益。

穆迪資深副總裁兼聯邦快遞分析師 Jonathan Root 表示，「考量到整個零售業電子商務成長強勁，FedEx 決定不再為亞馬遜提供 FedEx Express 美國國內服務十分合理。」

據穆迪估計，亞馬遜占聯邦快遞的營收約為 8.5 億美元，「即使整個亞馬遜的業務都在 Express 部門」，也只在每天 290 萬個包裹中約佔 20 萬個。

聯邦快遞將自 2020 年 1 月起向住宅快遞添加週日服務，這將繼續保持其競爭力。

穆迪指出，「透過向亞馬遜以外的客戶重新分配快遞量，聯邦快遞將自其 Express 網絡投資獲得更高的獲利和更高的回報。我們認為佔聯邦快遞近 700 億美元綜合年度營收不到 1.3% 的亞馬遜，是聯邦快遞獲利率最低的客戶之一，該決定也暗示亞馬遜不同意滿足聯邦快遞需求的財務條款。」

聯邦快遞週五 (7 日) 在其網站發布聲明指出，它已做出決定，專注於「更廣泛的電子商務市場」。

該決定不影響其他與亞馬遜既有合約，如陸地快遞和其他聯邦快遞業務部門或國際服務的合約。

亞馬遜最近宣布將把 Prime 會員的免費送貨時間從 2 天減少到 1 天。亞馬遜與其他營運商建立了合作關係，並正在設計自有方式來提供貨物，如無人機和鼓勵員工自行承包快遞業務。

亞馬遜發言人發表聲明指出，「我們尊重 FedEx 的決定並感謝他們多年來為亞馬遜客戶服務的角色。」

亞馬遜股價週一 (10 日) 上漲近 3%。

根據聯邦快遞的財報，亞馬遜業務僅佔 2018 年 12 月 31 日截止的年度總營收的 1.3%，並且擁有「為電子商務領域的數千家零售商提供服務的網絡和容量」。靠著電子商務的蓬勃發展，估計到 2026 年美國每日包裹遞送量將從如今的 5000 萬個增加到 1 億個。

瑞銀 (UBS) 分析師估計亞馬遜美國國內業務的價值為 7 億美元，並表示他們認為作此決定「中期而言對聯邦快遞是合理的」。但「填補這一空缺可能需要時間，空運能力通常不容易調整」。

聯邦快遞的競爭對手聯合包裹服務公司 (UPS-US) 可能會從這項決定中受益。

UBS 在報告中指出，「雖然亞馬遜可能透過他們自行租賃航線處理某些業務，但我們認為大多數包裹需要轉移到 UPS，否則亞馬遜只能提供更慢的送貨服務。」「我們將聯邦快遞的決定視為對 UPS 和定價的正面因素。」

在短期內，聯邦快遞可能會感受到壓力。

UBS 表示，「2020 財年對聯邦快遞來說將會有些艱困，我們相信拒絕亞馬遜業務可能會讓情況變得更糟。」

UBS 對聯邦快遞股票評級為賣出，目標價 136 美元。

聯邦快遞股票週一上漲 2.42%，今年以來上漲 0.2%。亞馬遜股票今年以來上漲 24.2%。標準普爾 500 指數同期上漲 15.5%。

聯邦快遞股價走勢

當中央銀行將降低利率用來作為預防措施時，美股在歷史上表現向來非常好。

根據 J.P. Morgan 的分析，出現在 1995 年和 1998 年強勁的經濟成長背景下的所謂「保險式」降息，帶來了穩定的股票市場表現。但並非所有降息都有相同的結果；股市反應取決於削減利率的理由。

J.P. Morgan 全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 在給客戶的報告中表示，「如果降息的原因是在削弱成長，那麼這對整體股市來說並不是一個良好的環境，尤其是循環性產業，即使是防禦型股票或類股債券在這樣的環境中表現都相對較好。」

J.P. Morgan 指出，1980 年、1995 年和 1998 年的三次「保險式降息」的寬鬆週期似乎是異常值。1990 年代末的降息被用來作對墨西哥和俄羅斯違約以及當時對沖基金長期資本管理公司 (LTCM) 倒閉的保險作為，支撐了股市。Panigirtzoglou 說，唯一一次標準普爾 500 指數在降息後表現更為強勁是在 1980 年。當時，聯邦基金利率從 20% 降至 11.5%，降幅為 8.5 個百分點，這種貨幣寬鬆政策水準「顯然在目前的環境中是不可能的」。

在聯準會 (Fed) 首度降息後，股市的總體走勢基本是負面的。他說，辨別 2019 年的寬鬆週期屬於哪種類型，將成為「判斷股市未來走勢的挑戰」。目前，市場似乎假設 Fed 官員的溫和言論是先發制人而非被動的跡象。

投資人一直關注今年「保險式」降息的可能性。從理論上講，這可以緩解因持續的貿易戰和對中國加徵關稅造成的經濟疲軟。

上週疲弱的非農就業數據提升了投資人對降息的希望。5 月經濟僅增加了 75000 個工作崗位，不到經濟學家預期的一半。現在就業市場出現緊張跡象，經濟學家和投資人現在堅信 Fed 今年將採取降息措施。根據 BMO 利率策略師 Jon Hill 的說法，市場目前定價在 7 月降息 25 個基點的可能性為 95%。Fed 接下來的兩次會議分別在 6 月 18 日至 19 日以及 7 月 30 日至 31 日。

另一方面，Panigirtzoglou 說，如果央行最終是作出「被動式反應」，市場可能看不到同樣的好處。如果 Fed 決定等到今年稍晚時，或者己被證明「為時已晚」且美國經濟已經進入疲軟階段時，這種情形可能會出現。

Panigirtzoglou 說：「屆時美股可能會遵循類似於典型的 Fed 寬鬆週期的弱勢走勢，而非 1995 年或 1998 年的強勁走勢。」

其他資產類別反應不一。美債向來會因此反彈，在 Fed 降息後，殖利率曲線陡峭化平均持續長達 6 個月。根據 J.P. Morgan 的分析，美元反彈長達 3 個月，但最終趨於吐回先前的漲幅。