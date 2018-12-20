FedEx、美光風向指標洩密 全球經濟將遭遇逆風

被視為「美國經濟領頭羊」的聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 和記憶體領頭羊美光 (MU-US) 近期公布財報遜預期並下修財測，兩大領先指標可看出全球經濟與晶片業正遭遇逆風。

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 股價週三 (19 日) 下跌 12.33%，創下 2008 年 12 月以來最大單日跌幅；此前該公司下調了 2019 財年預期，並宣布由於全球經濟放緩將削減成本。

聯邦快遞 (FedEx) 董事長兼首席執行長 Frederick Smith 週二 (18 日) 提到：「政策決定和全球不確定性為貿易帶來了壓力，損害聯邦快遞國際業務的擴張。」

Smith 評論道：「我們總結現今我們正在面對的大部分問題：糟糕的政治選擇、新的稅收、英國脫歐局面、德國移民危機、中國國企與商業主義、關稅等等。」

Smith 對宏觀經濟形勢的評論，也令競爭對手 UPS 股價週三早盤重挫近 4%，觸及 52 週低點，終場以每股 94.32 美元作收；XPO Logistics (XPO-US) 股價下跌 1% 後收復失地，尾盤下滑 0.52%。

聯邦快遞自今年年初以來下跌 33%，雖然聯邦快遞表示美國經濟穩固，但首席行銷和通訊長 Rajesh Subramaniam 告訴分析師，看起來全球經濟成長的高峰已過去。

全球經濟成長放緩同時，晶片產業正備受供應過剩的困擾，DRAM 三巨頭韓國三星電子 (005930-KS) 和 SK 海力士 (000660-KS) 與美光 (MU-US) 皆因產量過剩而降價供貨。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 稱，DRAM 需求疲軟可能會持續到 2019 年上半年，預計明年下半年將出現復甦。

由於美光溫和的財報預示市場對智慧型手機、個人電腦和伺服器製造商的需求低迷，導致晶片熱潮萎縮的擔憂，該公司週三股價下跌 7.92%。

美光股價走勢圖。

今年美光股價已下跌近 17%，費城半導體指數則下跌了 6%。