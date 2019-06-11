高層換血後 Uber大舉進攻金融科技！華爾街喊買 

知情人士透露，行動巨頭 Uber (UBER-US) 欲藉由在紐約新設立的金融科技辦事處，催生金融產品。

根據消息，Uber 今年目標聘請數十位工程師和產品經理，最終該紐約團隊人力將超過 100 人。

上個月 IPO 以來，Uber 一直想方設法在紐約招聘人才，而紐約最棒的人才就在金融科技和銀行業，而 Uber 建造自家金融系統後，將可增加對抗 Lyft 之類的競爭對手之優勢。

根據今年稍早應試者消息，支付部長 Peter Hazlehurst 和高階工程師 Johnie Lee 在 Uber 紐約辦事處舉行的活動上發表談話，公司目標聚焦在找出能提高 Uber 平台的參與度和忠誠度的方法上。

Uber 可望推出支付功能和借貸等創意功能，目前 Uber 全球活絡會員有 9300 萬人，多數人使用共享乘車和食物交付服務的時候，以綁定的信用卡或 Uber Cash 電子錢包支付費用。

根據一份招聘信息，Uber 金融產品團隊主要研究的 2 個領域涉及「打造支付體驗」，鼓勵乘客和食客使用 Uber 或移除系統成本，以及「協助承包商管理金流」。

這與 Uber 已經發布的產品一致，例如 Uber Cash，當用戶儲值在錢包時，可以獲得一些折扣，其忠誠方案 Uber Rewards 還有其聯合品牌的信用卡。至於提供勞務的一方，Uber 讓駕駛一天能拿 5 次酬勞，而不必等每週或每月支薪。

知情人士透露，Uber 還可能更激進推出 Uber 銀行帳號。他稱，Uber 高層間討論過創建 Uber 銀行帳號，但可能還要再過幾年，公司最終也可能否定此想法。

Uber 相當仰賴銀行系統取得服務費用並支付給駕駛，若推出自家銀行帳號，可能會削減自有銀行的中間商。

與此同時，另一家科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 也正與摩根大通等銀行接洽，探索為顧客創建支票帳戶的方法。如果 Uber 打算創立銀行帳戶，Uber 可能與現有 FDIC 擔保的銀行合作，而不會自己來。大多數金融科技依靠 Cross River 和 Celtic Bank 這一類小團體的機構提供銀行服務。

Uber 發言人拒絕評論此消息。

高層換血

Uber 上週五宣布重大改組，營運長 Barney Harford 和行銷長 Rebecca Messina 將離開公司，執行長 Dara Khosrowshahi 表示，這兩個職位將削除，他將更親力親為其乘車共享服務和食物運送事業的管理。

華爾街看法

Raymond James 分析師 Justin Patterson 週一報告指出，此舉「引起投資者關注」，因為時間點令人意外，可能會壯大空頭，但他認為此舉相當合理，所以維持「優於大盤」的評級。

「現在 CEO 耗在融資活動和夥伴上的時間減少，不再需要營運長，且品牌與政策訊息直接傳達給單一領導者，這點也有道理。」

為 Uber 承銷商的券商工作的分析師紛紛開始給予 Uber「買入」或等同買入之評級。