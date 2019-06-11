Beyond Meat掛牌後漲600% 華爾街最樂觀分析師也傻了

Beyond Meat (BYND-US) 股價持續竄高，就算是華爾街最樂觀的分析師也瞠目其後。

這家人造肉公司的股票以每股 25 美元 IPO，漲幅一度超過 600%，最高達每股 186.43 美元，週一收高 21.2% 至 168.10 美元，較 IPO 價格漲幅約 570%

Beyond Meat 上週四公布第一季財報優於預期，並向投資者表示，公司預期明年營收翻升一倍。

華爾街 8 家追蹤 Beyond Meat 股票的投行在該公司公布財報後，其中 5 家上修了目標價，但即便是最高目標價——瑞信預期每股 125 美元，仍是遠遠不及 Beyond Meat 週一股價。

Beyond Meat 股價連續 3 日飆升，第三日漲幅一度超越 25%，目前股價較華爾街 12 個月平均目標價 103.85 美元相比，高出 65% 之多。

瑞信分析師 Robert Moskow 週五表示，Beyond Meat「發布的今年營收財測比我們估計值高 11%，係因分配收益和迅速的成長。」瑞信對其目標價也幾乎提高一倍，自每股 70 美元提高至 125 美元。

摩根大通分析師 Ken Goldman 週五表示，「在某種程度上，Beyond Meat 內含的超凡營收和獲利潛能都將反映在價格上。」他對其目標價為 120 美元。

但「只要華爾街的預期無法適當反映該公司卓越的潛能，我們就保持加碼。」他補充。

其他追蹤 Beyond Meat 股票的分析師與其評級和目標價：