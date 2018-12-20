〈fed鴿派升息〉FedEx調降2019年獲利 競爭對手股價跟著跌

在聯邦快遞公司 FedEx (FDX-US) 因全球經濟放緩導致貨運需求下降，將其 2019 年獲利下調超出預期後，股價週三 (18 日) 下跌 12.33% 以 162.51 美元作收。

FedEx 股價趨勢圖

FedEx 被認為是全球貿易的領頭羊，也標誌著宏觀經濟的「溫度」，包括英國脫歐導致英國經濟放緩、德國近期國內生產總值下滑、法國抗議活動、以及由於與美國持續的貿易爭端導致中國需求放緩狀態。

FedEx 的情況也影響了同行。擁有 DHL Express 的德國郵政以及皇家郵政公司 (RMG-LN) 的股票也下跌，而 FedEx 的美國競爭者聯合包裹 UPS (UPS-US) 股票也下跌 3.04% 以 94.32 美元作收。

FedEx 的 Express 航空貨運主管 Raj Subramaniam 認為，「全球經濟增長高峰似乎以離我們而去」。而執行長 Fred Smith 提道，「我們的國際業務，尤其是歐洲，自上次電話會議後就下滑了許多」。

週二 FedEx 將 2019 財年調整後的盈利預測從 17.20 美元至 17.80 美元的範圍降至每股 15.50 美元至 16.60 美元。預測下調幅度令華爾街分析師感到意外，促使至少 4 家券商將目標價格降 25 美元以上。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 在一份報告中寫道，「我們意識到全球增長放緩，但我們對逆風的嚴重程度感到非常驚訝，這可能是在經濟嚴重下滑時出現的情況」。

瑞士信貸 Credit Suisse 分析師 Allison Landry 將其目標價格下調 27 美元至 263 美元，稱 FedEx 對經濟放緩的評論證實全球經濟增長已達到頂峰。她說，「如果我們假設全球經濟增長放緩，我們認為有理由相信該股可能接近 “褪色” 狀態」。

在評論該股票的 30 位分析師中，有 24 位給予「買入」或更高評級，其中只有 5 位給予「持有」評級，1 位給予「賣出」評級。

一些分析師現在擔心全球經濟下調可能會打擊 FedEx 的唯一亮點，美國。Cowen 分析師 Helane Becker 說道，「地緣政治問題嚴重影響了公司的運營，並且正在掩蓋另一個穩固的高峰運輸季節」。

據了解，美國經濟明年應成長 2.6%，但此預測低於今年的 2.9%。美國聯準會 Fed Reserve 今年第 4 次提高借貸成本，而股市也以拋售做反應。同時，聯準會也預計將調降 2019 年的升息次數，從原本預計的 3 次調降成 2 次。

聯準會主席鮑威爾 Jerome Powell 表示，「對於任何進一步升息的路徑，和最終目的地都有很大的不確定性，通貨膨脹仍然只有兩個百分點以下。所以我認為這會讓委員會有耐心前進的能力」。

UBS 全球資產管理新興市場投資長 Jorge Mariscal 表示，「會擔心 Fed 在速度減緩的經濟體繼續升息，而通膨將不會是它煩惱的問題」。在維持明年應再度升息 2 次的言論下，「鮑威爾繼續談論經濟體的強度，而這會使投資人擔憂」。

