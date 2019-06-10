【華冠投顧】台股大漲、散熱猛噴 都如【投資週報】所言 會漲到哪裡？ 強股誰接棒?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上月底 (5/29) 台股破底當天，昇楷提醒「特定大咖持續吸納外資砍出籌碼，空方雖仍控盤，但多方已埋反擊火種」，隨後一連兩日急拉演出 "破底翻" 走勢。不過當 5/31 大盤拉升到月線時，昇楷也分析「因為下彎月線蓋頭等因素尚需克服，下週將轉為整理」。

上週二 (6/4) 大盤創新低量，當市場還在討論新低量是否有新低價時，昇楷直接挑明「低量代表賣壓不重，估計消化賣壓的時間不至於拖太久，搭配月線即將快速扣低，端午長假前後將有利於多方結束整理期」。

端午假期一結束，今日台股在美股大漲背景下如期上攻，大盤增量 + 157 點突破月線及頸線，OTC 指數 + 1.45% 逼近半年線。

今日台股走法與原先推斷完全吻合，上週四送給大家的【投資週報】當中提到的大盤「頭肩底」型態業已完成，OTC 指數也可望跟進打出「Ｗ底」型態，而接下來大家可能又會問，既然底型出來了，台股會續漲嗎？會漲到哪裡呢？

＜關鍵時刻的【投資週報】＞

今年首次分享【投資週報】是在 1/4 大盤創今年低點 9319 當天，幫大家掌握到 "大波段轉折點 & 賺爆紅包行情的訣竅"。

上週四再度分享了關鍵時刻的【投資週報】，為大家仔細分析當前的國際財經大事、台股未來走勢以及看好的潛力股。

看好的潛力股之中，昇楷提醒可鎖定具有中長線利基的 3 大族群，而當中的『散熱』是今天盤面表現最亮眼族群，3 檔 (3324 雙鴻、3338 泰碩、3653 健策) 攻漲停，6230 超眾差一檔漲停。

『運動大聯盟』則可優先鎖定倒數第二檔，短線有整理到尾端現象，先知先覺就賺錢，趕緊把【投資週報】拿到手。

＜強勢股＞

今日強勢股以【投資週報】所列的散熱模組族群最為耀眼，不是漲停就是接近漲停，不再贅述；PCB 族群表現亦相對整齊，《6213 聯茂》、《8046 南電》、《3037 欣興》、《2313 華通》、《2367 燿華》... 同步放量大漲；另暑假即將來到，遊戲族群步入旺季，除了學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》再創今年新高外，《6111 大宇資》、《5478 智冠》、《3083 網龍》... 亦同步走高。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》連袂反彈，目前對這個族群的分析不變，需要指標股走出 "破底翻" 轉強型態，整個族群才有較強的表現機會。

＜弱勢股＞

今日弱勢股不多，普遍集中在基期較高的個股，如《3290 東浦》、《8112 至上》、《2180 南帝》、《6234 高橋》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。