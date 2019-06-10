台股盤中─匯率由貶轉升激勵大盤上漲逾百點 散熱族群最強勢

台股今 (10) 日為端午節後首日交易，台股指數早盤開高，加上亞股走強助攻，大盤呈現價量齊揚走勢，證券分析師黃漢成說，新台幣匯率由貶轉升激勵，市場主力買盤有回籠布局跡象。

台股大盤今日上漲超過 115 點，其中電子族群以散熱族群的奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)、超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、泰碩 (3338-TW) 等表現最強勢，黃漢成指出，散熱族群股價強勢走揚，除基本面上受惠轉單效應挹注，市場主力在端午節後重新進場布局也是重要因素。

黃漢成認為，台股端午節休市期間美股大漲、今日早盤亞股走強，加上新台幣匯率早盤由貶轉升激勵，市場主力買盤明顯回籠，估今日台股成交值將放大 1100 億元，指數挑戰 10541 點高點。

台股加權指數今日早盤開在 10486.23 點，最低 10466.24 點，最高點 10529.66 點，盤中大立光 (3008-TW) 股價反彈，最高價達 3555 元；台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價也同步走高，證券分析師張陳浩說，盤中台股走勢來看，9 時 30 分之後，蘋果概念、權值股受特定買盤拉抬，目前季線反壓 10653 點，將是上攻壓力所在。

張陳浩指出，台股受川普訊息面干擾仍很大，短線指數仍以震盪走勢看待居多。