

◆盤勢分析

1. 美國總統川普週一向中國施壓，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。由於美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，汽車類股走高，亞馬遜領軍科技股反攻，週一美股上漲，漲幅介於 0.30 至 2.54％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為年線至半年線，壓力為季線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，後勢有機會續漲。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 130 點附近，壓力為年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、遊戲、金融、高爾夫球等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

5. 上市櫃公司 5 月營收昨（10）日全數出爐，單月營收共計 2.81 兆元，月增逾 2%，也以年增約 0.08% 的差距，成為「歷年最旺的 5 月」，前五月營收 13 兆 5,393 億元，年增 1.41%。

6.15 家上市櫃金控前五月合計賺進 1,524.13 億元，其中三大民營金控的 2882 國泰、2881 富邦、2891 中信金合計就達 652.53 億元，約占全體的 42.81％。累計前五月稅後盈餘破百億元的金控有四家，包括國泰、富邦、中信、2886 兆豐的 290 億元、238.5 億元、171.92 億元和 124.03 億元。累計前五月金控獲利王為國泰金前五個月稅後盈餘 290 億元；至於前五月每股稅後盈餘（EPS）則仍以富邦金的 2.33 元稱霸。

7.2330 台積電昨（10）日公布 5 月合併營收重返 800 億元、達 804.37 億元，為今年以來最佳，月增 7.7%；惟前五月營收仍年減 9%，反映受美中貿易戰及全球智慧手機銷售不如預期等負面因素影響，台積電今年全年營收要達成先前預估微幅成長的難度高。

8. 遊戲研發商大宇資（6111）昨（10）日召開股東會，董事長? 俊光指出，公司旗下子公司北京軟星與中手遊的投資案已完成，相關款項均已入帳，並交割完成，預計最快本季認列資本利得，估計貢獻每股純益 13.2 元。

