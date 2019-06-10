本週操盤筆記(0610-0614)：英保守黨選任新黨魁、陸家嘴論壇、美國CPI

本週操盤筆記 (0610-0614)

1. 英國保守黨本週開始選任黨魁：

在上週五 (7 日) 梅伊 (Theresa May) 宣布下台之後，執政的英國保守黨將於本週開始選任新黨魁，目前市場估計將有 11 人角逐黨魁大位，而新黨魁預計於

7 月 22 日當週出爐，而目前前英國外交大臣強生 (Boris Johnson) 正被視為最有可能接替梅伊，成為下任英國首相之人選。

而針對下任英國首相仍要面對的英國脫歐難題，強生曾經表示，在與歐盟的交涉上，他傾向暫且不繳交「脫歐分手費」390 億英鎊予歐盟，強生認為，英國應

在達成最終的脫歐協議之後，再向歐盟支付分手費。

2. 陸家嘴論壇召開：

第十一屆上海陸家嘴論壇將於本週四 (13 日)、週五 (14 日) 召開，本次論壇主題將討論陸股科創板、民間企業與小微企業發展、中國金融開放、長三角區域

一體化、中英金融合作、防控金融風險等議題。

3. 中國多項經濟數據公布：

本週中國將公布 5 月新增人民幣貸款、社會融資規模、社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資、M2 貨幣供給量、PPI、CPI 等重要經濟數據。

市場經濟學家預期，5 月社會融資規模與 M2 貨幣供給量增速仍將保持著基本穩定，但不會見到明顯反彈，估計社融出現拐點的時間點仍尚未出現，社會融資

規模將呈現穩定的「L 型」、而非「V 型」反轉。

社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資等攸關實體經濟之數據方面，經濟學家估計， 5 月社會消費零售表現仍將維持穩定，而固定資產投資在中

國基礎建設政策發力的拉動之下，估計基建投資將出現較大成長，工業與製造業則預期將繼續疲弱放緩。

4. 美國通膨率 CPI 表現：

在上週五 (7 日) 美國公布低於預期的非農就業數據，5 月僅新增 7.5 萬人、低於市場預期的 17.5 萬人之後，華爾街正緊盯本週三 (12 日) 將公布的美國 CPI 數據。

目前市場預期 5 月美國 CPI 為 1.9%、核心 CPI 則為 2.1%，而若 CPI 大幅低於市場預期，再加上表現疲軟的非農就業數據，經濟學家主流意見認為，在勞動力市場趨緩以及通膨未達 2% 目標的壓力下，Fed 確實有可能在近月出手降息。

目前據觀測 Fed 升降息機率的 FedWatch 數據顯示，市場交易員預期 Fed 在 7 月降息一碼的機率為 66.3%、降息二碼的機率為 20.7%，總計 Fed 在 7 月出手降息的機率已高達 87%。