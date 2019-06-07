德銀：別用聯邦基金期貨來預測Fed降息 錯誤太多

經歷過醜陋的 5 月走勢之後，美股有望出現 2018 年 11 月以來的最佳單週漲幅，至少部分原因在於市場預期聯準會 (Fed) 將很快降低利率，以協助推動遭到關稅烽火遍地和全球成長緩慢夾擊的經濟。

然而，德意志銀行證券部門的 Torsten Sløk 警告，市場慣用用聯邦基金期貨來估算 Fed 利率變動的市場指標，「幾乎永遠是錯誤的」。

在週四 (6 日) 發表的簡短研究中，Sløk 解釋，圖中的虛線是不同時間點的聯邦基金期貨，紅線是顯示了 Fed 實際採取的行動。

（圖: 德銀）

根據 CME 的數據，市場已定價 2019 年預期至少降息 2 次。

根據 FactSet 的統計，可能採取寬鬆貨幣政策的前景讓道瓊工業平均指數本週可望上漲 3.8%，這是道指去年 11 月 30 日當週以來最大單週漲幅。

可以肯定的是，此舉是因為對美國與墨西哥和中國的貿易關係的擔憂，加劇了人們對全球經濟週期疲軟的擔憂。這些困境推動納斯達克綜合指數本週跌入熊市，較近期高點至少下跌 20%。

儘管如此，就算週一 (3 日) 下跌 1.6%，但納斯達克指數預計本週漲幅可達 2.2%，而標準普爾 500 指數本週漲幅上看 3.4%，這也是 11 月來最佳週漲幅。

即使股市存在上漲空間，10 年期美國國債殖利率仍維持在 2.13% 左右，反映了降息預期。

可以肯定的是，Fed 已調整其言論風向。本週稍早 Fed 主席鮑爾表示，如果經濟背景惡化，Fed 可能傾向於降息。但就 Sløk 的圖表來看，這並不是確定的事。