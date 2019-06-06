Fed即將降息？高盛：市場過度樂觀

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，在必要情況下，將採取適當措施，藉以維持經濟擴張，外界解讀，該言論暗示 Fed 可能降息；對此，高盛集團總裁 John Waldron 認為，市場似乎過度樂觀。

鮑爾稱，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

雖然鮑爾並未言明何謂「適當措施」，但市場解讀，Fed 對貨幣政策的態度，已從保持耐心，轉為考慮降息；聖路易聯準銀總裁 James Bullard 先前亦稱，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，Fed 可能很快就會需要調降政策利率。

不過，Waldron 在接受 CNBC 採訪時指出，Fed 會以經濟數據做為決策依據，而非短期的市場情緒，「市場對 Fed 將採取哪些行動、多快會採取行動，過度樂觀。」

瑞銀集團董事長 Axel Weber 也強調，市場高估了 Fed 可能採取的降息幅度，「Fed 不會在這個時間點，執行任何預防性降息措施。」

Weber 說，若貿易衝突未進一步惡化，就還有樂觀的空間，「如果關稅戰沒升級，市場就有較大的空間 (對降息) 重新定價。」