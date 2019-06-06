祭關稅逼Fed降息為連任鋪路 經濟學家：川普或許是個天才

財富管理公司 Gluskin Sheff 首席經濟學家 David Rosenberg 於推特發文表示，美國總統川普大打關稅戰，逼迫聯準會 (Fed) 降息，可能是為連任鋪路的手段，「川普或許是個天才」。

今年 5 月，川普重燃美中貿易戰火，宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅；近期他還擴大戰線，揚言對所有墨西哥輸美產品加稅，並將終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠。

Fed 主席鮑爾日前指出，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

雖然鮑爾並未言明何謂「適當措施」，但市場解讀，Fed 對貨幣政策的態度，已從保持耐心，轉為考慮降息。

對於上述情勢發展，Sheff 日前於推特寫道，「川普或許是個天才。假如他真的迫使 Fed 降息，滿足了他先前的要求？之後，他再結束貿易戰，讓關稅降至零，屆時股市將漲至新高，而這一切正好都在 2020 總統大選前上演！」

經濟學家 David Rosenberg 認為，川普或許是個天才。(圖：翻攝自 David Rosenberg 推特)

今 (6) 日稍早，川普再度放話，稱可另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加稅，「我會在適當時機出手」。

川普還說，無論中國或墨西哥，都希望和美國達成協議。