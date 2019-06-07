美股盤後 — 墨西哥關稅延遲希望燃起  道瓊尾盤衝高 喜迎連四漲

週四 (6 日) 美墨貿易談判取得進展，尾盤時段還傳出美國政府考慮推遲對墨西哥加徵關稅的消息，推助美股四大指數全面收高，道瓊連續四個交易日上揚，本週已累計漲幅超過 900 點，創年內最大單週漲幅。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 181.09 點，或 0.71%，收 25720.66 點。

那斯達克指數上漲 40.08 點，或 0.53%，收 7615.55 點。

標普 500 指數上漲 17.34 點，或 0.61%，收 2843.49 點。

費城半導體指數上漲 18.03 點，或 1.34%，收 1363.13 點。

標普主要板塊示意圖。(圖片：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 方面，蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.47%；臉書 (FB-US) 上揚 0.095%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.91%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.30%。

AMD 領漲半導體類股，AMD (AMD-US) 飆漲 7.86%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.77%；美光 (MU-US) 上揚 0.39%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.23%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.65%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.85%。

摩根士丹利週四坦承看空 AMD 立場錯誤，預測該公司 2020 年財測表現良好且近期與微軟的合作帶來股價積極催化劑，促使 AMD 週四股價飆漲。

金融股多收高。花旗 (C-US) 上揚 1.77%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.90%；高盛 (GS-US) 上揚 0.73%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.13%。

台股 ADR 漲跌互見。中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.22%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 3.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.75%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.72%。

企業消息，外媒報導指出，特斯拉在本季已交付 3.3 萬輛電動汽車，6 月迄今在北美地區已交付 2512 輛電動汽車，創史上最佳的銷售紀錄，此消息激勵特斯拉週四股價大漲 4.76% 至每股 205.95 美元。

中國週三以實施縱向壟斷協議罪名，對長安福特汽車公司施以逾 1.6 億人民幣的重罰。福特週四證實將在 2020 年關閉英國一家擁有 1700 名員工的工廠。與此同時，福特全球運營總裁 Joe Hinrichs 坦言美祭墨 5% 關稅將會重創該汽車行業。多重利空消息促使福特 (F-US) 週四股價 0.31%。

華爾街分析

週四美股尾盤時段，《彭博社》報導傳出，美國考慮推遲對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，因為雙方談判代表要求有更多時間來敲定協議，激勵汽車類股收斂跌幅，美股四大指數全面收高。

美國總統川普堅持祭墨關稅撼動市場，瑞銀財富理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，川普總統對墨西哥開徵關稅的意外威脅已將貿易戰線擴展到中國大陸之外，目前貿易緊張局勢加劇的影響已反映在較弱的經濟數據中。

然而，截稿前白宮發布聲明駁斥彭博報導，白宮稱，美國立場並無改變，仍打算在下週一 (10 日) 對墨西哥進口商品全面課稅。

聯準會 (Fed) 暗示降息之後，激勵美股本週大幅上漲。美國銀行財富管理公司董事總經理 Mike Baele 稱，聯準會主席鮑爾鴿派言論很有幫助，市場預期會有一些降息舉措。

Mike Baele 稱，目前的經濟數據不是問題所在，美中貿易不確定性的預期引起聯準會關注，但就在影響實體經濟的程度而言，聯準會表態願意降息。