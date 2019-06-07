Google擴大印度「晶片設計」團隊 範疇涉及積體電路、ASIC、FPGA

據外電報導，美股網路巨頭 Google (GOOG-US) 正在印度擴大自主晶片設計的投資力道，近期 Google 已在印度廠宣布擴大晶片部門的招募規模，目標直指機器學習 (Machine Learning) 領域之晶片設計。

據《Times of India》，目前 Google 已在印度邦加羅爾設置了一組 64 名晶片設計團隊，範疇涉及積體電路晶片設計、大型系統晶片、ASIC、FPGA 等領域。

事實上，今年以來 Google 在印度加速擴張晶片設計團隊之消息，早已是甚囂塵上，此前今年 2 月時，Google 即針對高通、英特爾、博通、Nvidia 等公司挖角 12 名以上的晶片工程師，先前《路透社》更指出，Google 欲在印度擴張晶片設計團隊至 80 人。

由於印度近年來持續致力於本土晶片開發，如 2012 年印度政府草擬的《國家電子政策》，今年已得到印度聯合內閣批准，計劃觸及 5G、IoT 物聯網、人工智慧、機器學習等領域，該政策目標至 2025 年為印度電子業實現 4000 億美元營收。

近 20 年來美股各大科技巨頭不僅 Google 在印度進行半導體投資，甚至高通、ARM、英特爾、德儀等半導體巨擘，亦在印度建立了晶片設計與軟體開發之基礎設施，看好印度的電子設計與製造業市場。