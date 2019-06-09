〈Q3景氣動向〉貿易戰成助力 聚陽、廣越旺季更旺

美中貿易戰打得火熱，不過對成衣業者來說，非但不受影響，反而受惠，下半年旺季業績可望更旺，聚陽就指出，第 3 季獲利將來到全年高峰，且優於去年同期、廣越也將進入冬衣出貨旺季，營運動能看俏。

聚陽 (1477-TW) 在美中貿易戰轉單效益挹注下，今年以來營收屢屢刷新同期新高紀錄，且下半年將進入冬衣出貨旺季，董事長周理平看好，第 3 季會來到今年獲利高峰，第 4 季則可延續旺季出貨動能，來到全年次高，且都將優於去年同期。

聚陽 5 月營收 20.63 億元，月增 13.4%、年增 40.3%，累計今年前 5 月營收 106.01 億元，年增 29%。法人估，接下來進入出貨旺季，6 月營收將優於 5 月，第 2 季營收估將年增 20-25%。

而羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 也看好，今年以來大客戶 Patagonia、Nike 等拉貨動能強勁，平均售價 (ASP) 也較去年提升 5% 以上，接下來 6-9 月邁入傳統出貨旺季，公司樂觀看待全年營運表現。

廣越 5 月營收 13.73 億元、月增 88.7%、年增 34%，累計今年前 5 月營收 44.88 億元，年增 67.2%，雙創同期新高。法人則預估，廣越今年營收上看 150 億元，獲利幅度則可望優於營收成長。

至於紡織股王儒鴻 (1476-TW) 下半年雖來將迎來新客戶，但公司預估第 3 季營運表現持平。不過在進行供應鏈垂直整合後，預計第 4 季可望帶動營運顯著升溫「跨出大步」。

儒鴻 5 月營收 25.69 億元，創歷年次高，月增 25.9%、年增 11%，前 5 月營收 108.54 億元，年減 3.2%。