盤前財經大事搶先讀2019年6月10日

今日操盤前瞻

台灣、中國 5 月進出口統計

日本 5 月經濟展望

印尼 5 月 CPI

股東會：潤隆、台達電、台光電、義隆、冠德、興富發、鴻碩、台星科、新鉅科、聯光通、崇越、中菲行、南茂、三貝德

終止掛牌：恆大健 - DR

兩天三次稀土會議！中國將開啟「稀土戰」？

在美中貿易僵局堅持不下之際，中國發改委在兩天之內針對稀土產業問題連續召開三次會議。市場分析，事實上中國發改委如此密集的動作與表態，並不常見。再加上中國官媒曾公開表示，中國有可能限制對美國的稀土出口，暗示中國政府已就稀土相關問題準備推出因應對策。閱讀全文...

〈Q3 產業景氣展望〉電子應用需求入旺季 記憶體族群市況將回穩走揚

記憶體產業去年下半年起，歷經產業景氣調整，面臨相當大的跌價壓力，不過，在產業庫存逐步調節後，DRAM 需求已從第 2 季開始回溫，而第 3 季適逢電子產品應用傳統旺季，業者均看好，在傳統旺季需求帶動下，第 3 季起記憶體市況將逐步平穩，並預期下半年表現將優於上半年。閱讀全文...

〈金融股東會搶先看〉12 家金控大拚場 6 家董監改選 7 家股利縮水將成焦點

金控股東會將在下周五 (6/14) 大舉登場，當天為金融股的超級股東會旺日，多達 12 家金控、2 家銀行、1 家壽險大拚場，其中，國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW)、日盛金 (5820-TW) 等 6 家金控將董監改選，尤其以國泰金的獨董提名新面孔最受矚目。閱讀全文...

全球「降息潮」在路上？路透：歐洲央行已對降息改持開放態度

週日 (9 日) 據《路透社》取得的獨家消息指出，在面對當前歐洲經濟表現疲軟的當口，歐洲央行 (ECB) 已改變貨幣政策態度，轉變為「對降息持開放態度」，意味著歐洲央行將可能進一步擴大目前的「負利率」水平。閱讀全文...

〈分析〉若 Fed 降息該如何投資？這些 ETF 值得參考

受到經濟數據不如預期影響，市場已經押注 Fed 將會「快速降息」，根據 CME FedWatch 顯示，6 月馬上就降息的機率，一天之內提高了 10% 至 27.5%，7 月降息的機率，更超過 85%。閱讀全文...