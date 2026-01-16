聚陽去年純益年減12% EPS 14.65元 今年營運重返成長
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (16) 日公告去年第四季自結財報，稅後純益 8.81 億元，年減 9.87%，每股純益 3.52 元；2025 全年稅後純益 36.69 億元，年減 12%，每股純益 14.65 元。不過，公司看好，今年營運將優於去年。
聚陽去年第四季營收 79.26 億元，年減 9.5%；2025 全年營收 344.27 億元，年減 3%；聚陽去年受到美中關稅不確定因素，導致客戶下單一度趨於保守，加上新台幣匯率升值波動影響，衝擊營收及獲利表現。
不過，聚陽看好，營運最壞情況已過，在庫存水位降低，以及世界盃足球賽等大型賽事帶動下，推升整體接單動能，雖然第一季因為去年基期較高，成長幅度有待觀察，但全年營運將呈現「倒吃甘蔗」。
美系外資也看好聚陽今年展望轉佳，調升評等至「加碼」、目標價 380 元，也推升聚陽近期股價來到 344 元，為去年 3 月下旬以來近 10 個月最高價。聚陽今日雖然漲多修正收跌 3.7%，但 1 月初低點至今仍上漲 16%。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇