聚陽去年純益年減12% EPS 14.65元 今年營運重返成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-16 19:50

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (16) 日公告去年第四季自結財報，稅後純益 8.81 億元，年減 9.87%，每股純益 3.52 元；2025 全年稅後純益 36.69 億元，年減 12%，每股純益 14.65 元。不過，公司看好，今年營運將優於去年。

聚陽董事長周理平。(鉅亨網資料照)

聚陽去年第四季營收 79.26 億元，年減 9.5%；2025 全年營收 344.27 億元，年減 3%；聚陽去年受到美中關稅不確定因素，導致客戶下單一度趨於保守，加上新台幣匯率升值波動影響，衝擊營收及獲利表現。

不過，聚陽看好，營運最壞情況已過，在庫存水位降低，以及世界盃足球賽等大型賽事帶動下，推升整體接單動能，雖然第一季因為去年基期較高，成長幅度有待觀察，但全年營運將呈現「倒吃甘蔗」。