〈金融股東會搶先看〉14日正式登場 聚焦美中貿易戰與海外曝險

金融股超級股東會 14 日即將登場，包括國泰金、富邦金、華南金、彰銀、台企銀等金融股將在當天召開股東常會，由於時值美中貿易戰火正熾，聯準會也暗示不排除降息刺激經濟，金融業董、總如何看待景氣，以及如何調整海外市場曝險將成關注重點。

每年的股東會是小股東可與董事長見面的日子，除了小股東會公司營運、股利發放暢所欲言外，各公司的董、總也會針對景氣發表看法，今年適逢美中貿易摩擦擴大，恐傷及經濟成長率，怎麼看接下來景氣變化與未來展望，都是小股東關注的話題。

從各金控公布的 107 年度年報來看，包括華南金、第一金與彰銀等都將美中貿易麻擦視為經濟成長最大的風險。華南金致股東報告書提到，主計總處估計去年經濟成長率約 2.63%，年減 0.45 個百分點，主因在於貿易爭端尖銳，全球景氣擴張步調減緩，金融市場不確定性增高，半導體廠商資本支出計畫遞延，制約成長動能所致。

華南金表示，為因應國內外情勢變化，銀行將從增加換匯業務量、調整金融市場投資部位，同時降低在中國曝險部位並增提呆帳準備金，此外，因應金融科技推廣行動支付與數位金融等業務。

第一金表示，今年受到國際貿易壁壘增加，阻礙全球供應鏈發展，貨幣政策緊縮衝擊全球金融穩定與國際資本流動，面對外部經營環境變化、日趨嚴謹的國際反洗錢與打擊資恐法規，銀行將在追求績效之餘也將強化風控為基礎，迎戰景氣變化。