〈貿易戰台廠因應〉戰火燒向墨西哥、印度 鴻海加強台灣、越南布局

全球貿易摩擦加劇，鴻海 (2317-TW) 也啟動因應措施，除了規劃將網通產品移回高雄生產、越南也持續擴增產線，旗下工業電腦廠樺漢也考慮增加在台越等地的產能，夏普則是傳出考慮將產品生產線移越南及泰國等地。

美國總統川普除了可能對中國進口產品全面課稅外，也對墨西哥加徵關稅、取消印度免稅的優惠等，墨西哥也揚言反制課徵報復性關稅、印度也可能加入中俄陣線，一同對抗美國，這也讓貿易戰的層次再升級、範圍再擴大，均可能對鴻海集團在印度、墨西哥的布局將造成影響。

目前來看，鴻海普遍加強在台灣、越南等地的產能，規劃在高雄擴建新廠，要將原先中國生產的高階網通產品、伺服器移回來生產。越南則提升家用與 LTE/5G 網通產線生產。

日前也傳鴻海將在越南增設 iPhone 產線，在中、印都與美國產生貿易摩擦的情況下，時程是否加快也值得觀察。

鴻海旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW)，則是規畫透過與台灣的協力廠加深合作，取得更多產能外，也將藉由鴻海集團在越南當地的優勢，增加在越南的產能。

原先樺漢也有規劃將產能移往墨西哥，不過現在墨西哥面臨美國加稅，樺漢表示，持續關注評估，並隨時做出彈性調整。

至於夏普，根據日媒報導，夏普考慮將銷美電腦產品「暫時」移回台灣生產，之後則會遷移到 10 月投產的越南新廠，據了解，夏普越南廠原本是規劃生產智慧手機相關的電子零組件，但因貿易戰越打越烈，因而改變計畫。

此外，傳出夏普也考慮將多功能辦公室設備的生產線，從中國移至泰國。至於電子黑板原先是計畫要移至墨西哥生產，不過面臨到墨西哥遭美加稅，也在規華新的生產地點。