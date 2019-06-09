〈Q3產業景氣展望〉電子應用需求入旺季 記憶體族群市況將回穩走揚

記憶體產業去年下半年起，歷經產業景氣調整，面臨相當大的跌價壓力，不過，在產業庫存逐步調節後，DRAM 需求已從第 2 季開始回溫，而第 3 季適逢電子產品應用傳統旺季，業者均看好，在傳統旺季需求帶動下，第 3 季起記憶體市況將逐步平穩，並預期下半年表現將優於上半年。

DRAM 價格第 2 季雖然持續走跌，但需求已有所成長，市況較第 1 季好轉。展望第 3 季，南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛表示，適逢各應用市場旺季來臨，英特爾 CPU 供應量也會增加，加上伺服器需求提升，預估市況將逐步平穩，第 3 季市況將再優於第 2 季；至於 DRAM 價格能否止跌，仍得觀察市場需求增加幅度、DRAM 大廠庫存去化程度而定。

從南亞科往年營運軌跡來看，通常下半年營收比重將會大於上半年，李培瑛認為，今年情況或許會更明顯，若美中貿易協商結果為市場較能接受的，下半年與上半年營收的差距，可能會再較往年擴大。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白指出，第 2 季出貨量已有所成長，不過，營收將持續受到 ASP 下滑影響，季減 5 至 10%，而第 3 季進入需求旺季，營收與毛利率預期將同步走揚，下半年表現可望優於上半年。

陳立白並認為，DRAM 價格下半年不會再大跌，7 月後雖然還可能持續陷入修正，但離落底已不遠，第 4 季 DRAM 價格可望止跌反彈，領先 NAND Flash 走穩。而 NAND Flash 仍處於供過於求狀態，雖然價格已跌破現金成本，下半年仍可能續跌，惟跌幅仍得視供需變化。

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求則說，今年 ROM 總出貨量可望與去年相當，預期下半年出貨將顯著成長；NAND Flash 在大廠陸續將產能移轉至 3D NAND 之下，市況可望回穩。他認為，旺宏短期營運最壞情況已過，看好產業需求回溫下，下半年市況可望明顯回升。