黑K過高 再闖10500? 小心追高賠價差

美國聯準會暗示降息，激勵美股大漲，台股隨之跳空開高，闖關 10500 點關卡，收盤卻未能挺住，僅以上漲 32.5 點、10446.29 點作收，成交值仍僅 968 億元，台股昨日的主秀台積電、大立光、國巨股東會均演出殺尾盤走勢，僅有台積電收漲，今日再闖 10500 點關卡，投資人仍需提防撐指數，但個股卻賠價差，關鍵點位為 10473、10520 與 10549 點。

台股今日如再挑戰 10500 點關卡，最好能一股作氣衝過 10520 點與 10549 點，仍然是站穩比路過重要！但如攻擊 10500 點關卡失敗，下檔最好能挺住 10473 點，多頭才有機會再挑戰 10500 點關卡，若 10473 點未能挺住，10447 不宜再失守，否則恐續往 10400 點關卡回測，這一回合的反彈攻勢也將暫告一段落。

台積電、國巨昨日召開股東會，結果僅台積電力守紅盤，但台積電 ADR 夜盤仍走軟，看來美中貿易戰對台灣電子業下半年影響持續擴大，不過鴻海破天荒提前公布營收，業績表現優於預期，今日是否再由鴻家軍領隊衝關？是觀察重點。

台股昨日指數上漲 32.5 點，以 K 線來看是根黑棒，這種「黑 K 過高」模式，投資人如追高個股，非常容易遭到短套，即使指數有撐，但是個股還是會賠到差價！今日再撐 1 天，台股端午過後，靜待量能指路，才是多空決戰出新方向的關鍵時機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)