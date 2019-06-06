台股盤前—指標性大廠營運看淡、買盤持續觀望 台股難逃震盪整理

降息預期氛圍持續發酵，推升美股連續 2 天走揚，但與台股密切連動的費城半導體指數收黑，法人預期，由於貿易戰不確定氛圍尚未為消除，加上指標性大廠同步看淡短線營運表現，在買盤縮手觀望情況下，大盤指數恐持續在 10450~10500 進行區間整理。

美股三大指數連續兩個交易日收紅，惟與台股密切關聯的費城半導體收黑，再看台股 6 月以來 3 個交易日，單日成交量全都低於 1000 億元，反映市場仍持續觀望，在量能未能有效放大前，台股恐難見強漲格局。

美中貿易戰持續延燒，且暫時看不到和緩跡象，包括台積電、大立光與國巨等指標性大廠，近期接連釋出客戶需求疲弱，透露對短線營運持保守態度。

晶圓代工龍頭台積電昨 (5) 日舉行股東會，董事長劉德音坦言，今年在美中貿易談判影響下，經濟成長將跟著放緩，進而影響半導體終端需求且間接衝擊台積電訂單。市場預期，在客戶停止供貨華為影響下，恐讓台積電面臨訂單與營收同步修正壓力。

股王大立光昨天公布 5 月營收，5 月合併營收 50.27 億元，和 4 月相比幾乎持平，月增幅僅 1%，和去年同期相比增加 16%，但因營收不如預期，大立光也坦言，因市場需求疲弱，預期 6 月營收恐難逃下滑命運。

法人表示，從台股成交量來看，目前買盤仍持續觀望中，而在美中貿易談判尚未明朗前，指標性大廠又接連釋出營運看淡說法，恐加深市場觀望態度，部分個股雖有跌深反彈，但仍要慎防獲利了結壓力衝擊股價表現。