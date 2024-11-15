〈台股開盤〉電、金權值股回神 傳產帶勁上攻 早盤漲逾200點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 09:42
台股經歷多日跌勢，大盤今 (15) 日在電子、金融權值股回神下，早盤開高一路上攻，經歷短暫震盪，隨即延續攻勢，最高來到 22940.8 點，上漲逾 200 點，遭賣壓漲幅收斂，早盤預估全日成交量 4042.5 億元，傳產類股塑化、航運、橡膠成本日焦點。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 漲約 0.5%，上漲 5 元，來到 1040 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 15 元，漲逾 1%，來到 1250 元；日月光 (3711-TW) 漲約 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、鴻海 (2317-TW) 約於平盤遊走，廣達 (2382-TW) 下挫逾 3%
金融股表現強勢，第一金 (2892-TW) 漲逾 4%；富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 均漲近 2%、玉山金 (2884-TW) 漲逾 1%；中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 則於平盤上方遊走。
傳產類股表現強勁，橡膠、塑化、航運等成早盤焦點，橡膠類股，正新、申豐、南帝；塑化類股，台塑四寶紅通通，台塑、台化、南亞、台塑化；航運類股，宅配通、中櫃、萬海
AI 類股較無表現，伺服器類股，技嘉 (2376-TW) 跌約 3%，華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW) 均於平盤下方遊走。
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