〈台股開盤〉電、金權值股回神 傳產帶勁上攻 早盤漲逾200點

台股經歷多日跌勢，大盤今 (15) 日在電子、金融權值股回神下，早盤開高一路上攻，經歷短暫震盪，隨即延續攻勢，最高來到 22940.8 點，上漲逾 200 點，遭賣壓漲幅收斂，早盤預估全日成交量 4042.5 億元，傳產類股塑化、航運、橡膠成本日焦點。