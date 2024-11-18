路透：美國允許烏克蘭使用長程飛彈 深入襲擊俄羅斯境內目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-18 08:30

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三位知情人士透露，拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用長程美國武器襲擊俄羅斯境內目標的限制，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克佔領區，爭取更有利的潛在和談籌碼，也是對北韓軍參戰的回應。

據《路透》周日（17 日）報導，消息人士表示，烏克蘭計劃在未來幾天內進行首次長程襲擊，很可能使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。烏克蘭總統澤倫斯基數月來一直要求美國允許烏軍使用美國武器打擊遠離其邊境的俄羅斯軍事目標。

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澤倫斯基周日在例行視訊講話中回應稱：「今天媒體有很多關於我方獲得相關行動許可的報導。但打擊不是用說的，這樣的事情不會提前宣布，飛彈會用自己的方式發出聲明。」

據《CNN》報導，一名美國官員表示，這些武器目前主要準備用於庫斯克，美國的目標是幫助烏克蘭盡可能長期保住庫斯克。另外，美方不排除會再擴大使用範圍。

據《華盛頓郵報》報導，一名美國官員說，此舉部分是為了阻止北韓派遣更多軍隊參戰。這位官員表示，北韓領導人金正恩必須明白，出兵助俄是「代價高昂」的錯誤。

俄羅斯對此發出警告，如果美方放寬對烏克蘭使用美國武器的限制，俄羅斯將把這一舉動視為重大升級。