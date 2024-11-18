路透：塔塔電子同意取得和碩印度廠60%股權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-18 08:00

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兩名知情人士透露，印度塔塔電子（Tata Electronics ）已同意買下和碩 (4938-TW) 在印度唯一 iPhone 廠的多數股權，雙方將以合資方式經營，此舉強化了塔塔的蘋果 (AAPL-US) 供應商地位。

據《路透》周日（17 日）報導，兩名消息人士表示，在這項上周內部宣布的協議下，塔塔將持有這家合資事業 60% 股權，並負責日常營運，和碩則持有其餘股權，並提供技術支援。

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這座塔塔與和碩合資經營的工廠，大約有 1 萬名員工，每年生產 500 萬支 iPhone，將成為塔塔在印度的第三座 iPhone 廠。

一名消息人士說，上周五他們在這座 iPhone 廠內部宣布完成協議。另一名知情人士說，這兩家公司計劃未來幾天內向印度競爭委員會（CCI）提出批准申請。

兩名知情人士未透露交易金額的細節。塔塔婉絕回應。蘋果與和碩則未回應置評請求。

在美中地緣政治緊張下，蘋果尋求分散供應鏈，把供應鏈分散至中國以外的地區。對印度塔塔集團來說，和碩清奈廠將有助於塔塔的 iPhone 製造計畫。

塔塔已在去年從緯創手中取得一座位於卡納塔克邦的 iPhone 組裝廠，也正在泰米爾納德邦的霍蘇爾市興建另一座工廠。該公司在當地原有一座 iPhone 零件廠，在去年遭受祝融。