〈台股風向球〉輝達財報左右多空勢力 測試季線支撐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-17 11:50

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台股加權指數上周重挫 811 點，遭壓在月線之下，即將測試季線支撐，台股交易員提醒，外資期貨淨空單達 4.5 萬口，本周三輝達也將公布財報，再加上新台幣近日重挫，市場避險情緒濃厚，不排除短線呈易跌難漲態勢，而輝達 (NVDA-US) 財報會優於市場預期多少，將是決定多頭能否重整旗鼓大反攻的訊號。

外資上周在集中市場大賣股 1107 億元，創 9 月初來單周最大量，僅投信不離不棄，連買 24 周。

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其中，外資大賣台積電 (2330-TW) 近 400 億元，鴻海 (2317-TW) 和廣達 (2382-TW) 也遭賣 125 億元，中租 - KY (5871-TW)56 億元，聯電 (2303-TW)55 億元，元大台灣 50(0050-TW) 約 43 億元，國泰永續高股息 (00878-TW)37 億元，日月光投控 (3711-TW) 和萬海 (2615-TW) 在 25 億元上下。

台股交易員認為，隨著大型電子股冷卻，多頭熱度也略退，市場等待輝達財報公布，能否成功掃除市場的不確定性，並站穩季線支撐上，值得觀察，一旦跌破季線位置，整理時間恐將拉長。

永豐投顧進一步指出，市場期待本次輝達能再超越市場預期，不過回顧過去輝達財報公布的情況，很多時候優於預期也出現股價下跌，惟事後股價仍走上升趨勢，本次應有掃清浮額效果，仍可期待多頭醞釀反攻。