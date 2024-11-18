川普2.0 AI監管可望放鬆！ 台股上漲趨勢不變，定期定額瞄準台股主動型科技基金潛力靚
鉅亨研報 2024-11-18 14:59
挺川大將馬斯克對科技政策發揮影響力，川普 11/5 發表勝選感言時，盛讚電動車大廠特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克是共和黨「新星」，並贊同科技創新不該受到法規限制的觀點，過去拜登簽署的 AI 監管行政命令可能成為川普上任後優先關注的目標，而在 2025 年 1 月川普正式上任前，有關幕僚的人選、政策的走向，特別是對中國是否課徵高關稅、對台積電是否祭出限制等風向都會讓市場出現較大波動，野村投信表示，年底前大盤維持震盪、類股輪動機會仍高，不過隨著 11/20 輝達公布財報與明年 1 月黃仁勳 CES 發表演講，預計會更清楚說明 GB200 出貨情況以及 Rubin 系列新產品展望，可以利多看待，只要狀況符合市場預期，2025 年的慶祝行情可望啟動，大盤仍有機會再向上挑戰 24416 高點，因此 2025 年的股市展望仍是正向的。
至於川普政策不確定性，特別是在進口商品關稅這塊，野村高科技基金經理人謝文雄分析表示，川普上任後的首要任務是先任命官員入閣，接著進行至少一年的行政調查、方能決定是否符合提高關稅的條件，如此才可進行修法動作，市場認為即便提高關稅最快也是明年下半年才開始發酵，對於關稅提高通膨等疑慮，短期之內要看到的機率較為有限。IMF 10 月報告預估 2025 年全球經濟成長率 3.2%，與 2024 年持平，明年景氣應是軟著陸或不著陸，盤面上萬家爭鳴、百花齊放的格局即將展開，從評價的角度來看，每年轉年的營運表現，獲利成長性較佳的企業往往有機會迎來評價重估 (re-rating) 的機會，此時股價也有向上提升空間，電子及傳產都有不錯表現空間。
國內股票投資部主管姚郁如進一步指出，AI 等創新科技依然會是明年的投資主軸，不過在全球景氣溫和成長下，也看好受惠於美國內需消費回溫、中國政策刺激等相關的非電產業，當中不乏許多成長性標的，從基本面出發的選股策略將更為重要，美國通膨持續降溫的趨勢將成為 2025 年上半年支撐盤面的主要軸心；除此之外，在降息循環啟動資金環境重返寬鬆的格局下，投資人可樂觀期待 2025 年上半年的資金行情，台股具備 ROE 優異、殖利率相對高的兩大優勢，對於國際資金相對具吸引力，無論是短線熱錢還是長線資金，台股都是外資加碼投資的首選。野村投信預估，2024 年台股整體 EPS 成長率高達 41%，並且是連續五個月獲得上修，顯示獲利動能有啟動的跡象，此外從季度來看，4Q24~1Q25 獲利動能轉強。從本益比看，台灣在亞洲國家中屬於評價偏高者，主要原因在於台股成份以科技股為主，成長性相較其它產業高，故本益比相對亞洲鄰國自然享有溢價。若是一併考量獲利成長性，從本益成長比評價來看，能看到台灣相對全球主要國家股市評價仍低，甚至可稱上「物美價廉」，台股相對來說更具備投資價值，從季節性因素分析，11 月開始隨著傳統消費旺季來臨，消費及旅遊需求提振，無論是內需相關亦或是電子出口企業都有機會迎接商機，從 Q4 到隔年的 Q1 通常也是股市表現較佳的時候，統計過去 10 次總統選舉日後的美股平均表現，選後 3 個月市場對執政政策方向的預期確定後，股市表現明顯回穩，台股評價有望上調 (re-rating)，多頭行情仍未結束。
獲利成長且動能轉強，台股最大利多
謝文雄表示，AI 盛世中，台股最為受惠。其中，全球 AI 伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景。伺服器零組件受惠產品升級，產值及算力大幅提升，AI 面臨「高功耗」的問題；為了解決問題，AI 伺服器將採用效果更好的液冷式散熱、資料中心以更高頻寬的交換器來簡化佈線降低損耗，已經成為當今主流趨勢。蘋果 2024 年正式推出 AI 手機，儘管銷售量反應平淡，但長遠來看蘋果謹慎推出 AI 功能更像是在「蓄積大招」，長期而言仍看好蘋果「AI 殺手級產品」問世，帶動 AI 手機成長，2024 年全球智慧型手機出貨量約 12 億支，未來四年約以 3~4% 的速度成長，市場增速緩慢，然而其中折疊式手機出貨迅速，主要受惠於軸承技術日益成熟、折疊機的妥善率越來越高，儘管 2028 年滲透率估計約 5%，但以出貨量而言，折疊式手機未來四年的年複合成長率高達 28%。目前折疊式手機主要以三星、華為為主，但以趨勢而言華為、Motorola 的市佔率逆勢成長；台灣過去是全球筆電及螢幕的組裝代工大國，軸承的生產製造是強項，在折疊手機領域預計也將最受惠。
在資料中心方面，謝文雄分析表示，預計到 2030 年資料中心電力需求翻兩倍，全球未來幾年的電力相關商機主要來自三方面：既有電網的替換需求 (汰舊老舊電網)、再生能源的分散式發電需求(就近供電，減少輸電設備投資及輸電損失)，以及最重要的「生成式 AI 晶片電力需求」，預估在 AI 電力需求推動下，2030 年美國及全球資料中心的能源消耗將翻兩倍，由於需求增長過快而全球電力缺口巨大，將推動與發電廠相關的基礎設施資本支出顯著增長。PTR(Power Technology Research) 預估，2024 年全球電力變壓器產值約 336 億美元，其中北美市場為全球第二大市場(佔比約 20%)，而美國又占北美變壓器市場分額的 80%，儘管市場龐大，但美國目前電壓器主要都是依賴進口，自製的數量遠不夠滿足需求，目前市場普遍認為變壓器需求會持續到 2027 年，在此之前都存在巨大的進口空缺。變壓器需求高峰約落在 2026-2027 年。根據經濟部資料，2024 年台灣電力變壓器的外銷量、外銷值均較去年大幅成長，1-8 月累計銷售量 8835 台(YoY+40%)、累計銷售值 81.5 億(YoY+89%)，今年正處於量價齊揚的狀態，不只是 > 10MVA 的大型變壓器，台灣具備供應各類型變壓器的能力，基於全球電力需求、美國變壓器供不應求的趨勢下，我們認為 2024 年的變壓器外銷的高成長性趨勢將可持續數年。無論是 AI PC、AI 手機，未來還有自駕車以及其他 AI 新品，對於品牌商及零組件需求都是長期利多。除了散熱模組、交換器等最直接受惠產品升級的產業，其它包括電源供應、伺服器組裝，只要是與 AI 伺服器相關的供應鏈，幾乎都能受惠 AI 伺服器的龐大需求，過去 5 年、10 年相比過去 20 年，台股指數的成長性越來越好，進入 AI 世代台股發展潛力無限。
謝文雄指出，AI 發展大致可分為三個階段：基礎建設、終端產品、軟體應用。目前 AI 才剛起步，市場份額主要集中在基礎建設（算力建置、模型訓練），佔了整體 AI 市場超過 70% 以上的市場份額，但隨著更多的 AI 基礎建設持續投資，以及更完善的終端產品陸續推出，明後兩年將是成長最快的兩年，我們看好 2025 年開始 AI 市場投資商機將正式迎來主升段。展望 2025 年，謝文雄表示，AI 相關仍是帶動整體產業成長的領頭羊。台積電法說會報喜，董事長魏哲家指出，AI 需求是真實存在的，目前沒有泡沫化的可能並在 ESG 報告提到「供應鏈在地化」是長期目標，目標 2030 年在地化採購比率達原物料 50%、零配件 68%、後端設備達 38%，過去長期依賴國外廠商的領域如：先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等，在台積電持續增加資本支出下，台灣供應鏈有機會雨露均霑，業績成長指日可待。
2025 年開始 AI 市場投資商機將正式迎來主升段
謝文雄進一步分析，全球 ASIC / IP 商機大，但目前全球有能力的參與者極少，台灣是少數具備開發自研晶片能力的國家，預估在大趨勢下將從中受惠。券商預估未來四年 AI 營收將佔台積電總營收比例大幅增加至少 2 成，也凸顯 AI 帶來的高成長性。彭博預估 2025 年台股 EPS 成長約 14%，基期影響增速較 2024 年放緩，不過電子業、半導體業卻依然維持將近 30% 的成長，電子科技股仍具備獲利基本面的強大支撐。
在資金方面，姚郁如表示，現階段美國、歐洲、中國都已經啟動降息，資金環境迎來全面寬鬆，2025 年外資回流的力道值得期待，加上估計內資也會持續站在買方，內外資助攻下台股資金動能仍然充沛。美國總統當選人川普重返白宮主張「美國優先」，市場憂心未來川普將對台灣半導體產業索討保護費，將影響國內半導體發展，然而，川普若重啟美中貿易戰，中國大陸提高關稅，可能再掀 2018 年台商大舉返鄉設廠的熱潮，對台股反而是利多。產業方面，謝文雄看好 AI / 先進封裝 / 矽光子及 CPO 的長線趨勢，另外美國消費內需產業受惠於降息利多，在庫存水位已低的情況下，商品消費 2025 年重回成長可期。建議逢拉回時可多元佈局 AI Server 與零組件、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB、半導體先進封裝製程設備、矽光子、摺疊手機受惠等類股，傳產則以重電、綠能、原物料以及內需商品消費等相關類股為布局標的。建議投資聚焦主動型台股科技基金，單筆或定期定額分批布局，搭上 AI 多頭行情列車。
野村台股系列基金績效表現 (%)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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