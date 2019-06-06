美股盤後 — 小非農助燃降息希望 美股三大指數連二漲

受到美墨可能達成協議希望攀升、最新「小非農」ADP 就業數據推升降息需求的激勵，週三 (5 日) 科技股勁揚，三大指數連續兩個交易日收高。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 207.39 點，或 0.82%，收 25539.57 點。

那斯達克指數上漲 48.36 點，或 0.64%，收 7575.48 點。

標普 500 指數上漲 22.88 點，或 0.82%，收 2826.15 點。

費城半導體指數下跌 10.16 點，或 0.75%，收 1345.10 點。

標普所有板塊僅能源股板塊下跌；房地產、公用事業與資訊科技板塊領漲。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 以蘋果領軍走高，蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.61%；臉書 (FB-US) 上揚 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.52%； Netflix (NFLX-US) 上揚 0.66%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.93%。

週三亞馬遜推出最新型無人機，透過人工智慧 (AI) 協助無人機導航至目的地，宣稱可以加快 Prime 會員的交付時間，亞馬遜提供免費的一日運費，預計在幾個月內開始施行。

外媒報導，臉書在本月晚些時候，將宣布使用加密貨幣作為員工發放的薪資的方式。

半導體類股全面走低，Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.20%；AMD (AMD-US) 下跌 0.24%；美光 (MU-US) 下跌 3.33%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.54%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.33%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.19%。

金融股方面。花旗 (C-US) 下跌 0.15%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.12%；高盛 (GS-US) 下跌 0.76%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.036%。

台股 ADR 漲跌互見。中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.36%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.98%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.68%。

企業消息

摩根士丹利分析報告顯示，美國 5 月特斯拉 Model 3 的需求持續擴張，預計 5 月汽車總銷量將會是競爭對手的 2.6 倍，此消息激勵特斯拉週三股價上揚 1.54%。

中國國家市場監督管理總局週三以實施縱向壟斷協議的罪名，對長安福特汽車公司，祭出人民幣 1 億 6280 萬元的高價罰金。此外，福特正關閉英國一家擁有 1700 名員工的工廠。多重利空消息促使福特 (F-US) 週三股價下滑 1.46%。

華爾街分析

週二 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示在必要時候，Fed 將可能降息。聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 隨後表態，如果美國經濟成長或通膨低於預期，聯準會將採取適當的政策因應。

隨之週三 (5 日) 美國 5 月「小非農」 ADP 私營企業新增就業人數為 2.7 萬人，遠遜預期 18.5 萬人，創近十年新低，進一步推升降息的可能性。

美國勞工統計局 (BLS) 週五 (7 日) 發布 5 月非農就業報結果，將對降息更具影響力。

High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Jim O 'Sullivan 在一份客戶報告中指出：「ADP 數據遠非絕對可靠，我們預計週五 BLS 公布的非農數據將比 5 月 ADP 數據強得多。」

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 表示：「許多非勞動經濟統計資料顯示的放緩最終體現在招聘速度放緩上，我不認為，5 月初的美中貿易協議破局有任何影響，因為就業調查僅在幾週後就結束。企業反應時間並不快，但 6 月就業數據可能更具關鍵性，因為其中還將包括墨西哥關稅議題。」

美國總統川普堅持祭墨關稅撼動市場，白宮貿易顧問彼得納瓦羅 (Peter Navarro) 週三表示，預料美國可避免向墨西哥加徵關稅，美國財委會共和黨主席 Chuck Grassley 亦預測，美國和墨西哥將達成協議以避免關稅。

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 表示，美國與墨西哥達成協議將緩解市場潛在的風險之一。

然而，截稿前最新消息顯示，美墨兩國關稅與移民談判仍尚未達成協議。