美方已拒絕通用、Volvo中國製SUV免加徵關稅請願

美國已經拒絕通用汽車 (GM-US) 和中資 Volvo Cars 對其中國製 SUV 免加徵 25% 美國關稅的單獨請求。

美國最大車廠通用汽車以及瑞典的 Volvo 表示，他們已知道他們一年來的請願已遭否定，自去年七月關稅規定生效以來，這兩家車廠一直沒有漲價以轉嫁關稅。

通用汽車

美國貿易代表辦公室於 5 月 29 日致信通用汽車，拒絕通用為其 Buick Envision 車款的請願，稱該請願涉及「一項戰略重要性產品，或者與《2025 中國製造》或其他中國工業計畫相關的產品」。

Buick Envision 是一款中型的 SUV，售價約 35000 美元起，在中美貿易戰期間成了美國拿來批評中國製品的目標，包括美國汽車公會領袖和一些密歇根州和俄亥俄州等政治人物均曾發表相關言論。

Buick Envision 去年在美國銷售量下降近 27% 至 3 萬輛，今年第一季又再下降 21%。

GM 在請願上主張，Envision 在中國和美國的銷售所產生的資金「得以投資我們美國的製造設施，並在美國發展下一代汽車技術。」

該款車只有少量在中國製造並銷往美國。GM 稱去年 Envisions「大多數」(一年約 20 萬輛) 均在中國銷售。由於在美國的銷售量低，「所以 Envision 不能選擇在我們的國土上組裝。」

根據媒體去年 8 月報導，在去年 7 月該進口關稅生效前，GM 先趁關稅較低 (約低 2.5%) 的時期出貨了 6 個月 Envisions 供應量。

Volvo Cars

美國貿易代表辦公室上個月也拒絕了 Volvo Cars 為中型車 XC60 SUV 提出的請願，這是 Volvo 美國銷售量最高的車款。

由中資 Geely 持有的 Volvo 去年起就開始轉移欲銷售至美國的 XC60 產線，自中國移至歐洲，為其全球生產變動計畫的一部分，以避開關稅。

Volvo 發言人表示，今年春季已經完成 XC60 的產線移轉工作，意味著 Volvo 不再需支付 XC60 進口關稅，所以即使請願遭美國主管機關拒絕，也不會產生新的成本衝擊。

原本 Volvo 在免稅請願中提到，公司「預期」XC60 最終可在近日開設的南卡羅萊納州工廠生產，目前該工廠正在打造 S60 房車。但現在發言人表示，Volvo 沒有做出任何決定。

發言人表示，「設置新產線是成本考量，端視關稅的持續性與未來狀況而定，這是持續不斷的評估工作，所以我們會一直保持彈性的製造路線。」

除了這項轉變，Volvo 還將 S60 豪華運動房車的產線切分至 2 個國家、變動一些歐洲生產工廠、降低 S90 房車的出貨，因為 S90 全在中國製造並銷往美國，今年至 5 月份，S90 的美國零售銷售年減 63.7% 之多。