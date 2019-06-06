路透：美擬大規模對台軍售測試中國

《路透社》週四 (6 日) 報導，隨著美中貿易戰火不斷升高，美國有意向台灣出售價值逾 20 億美元的坦克與武器，但此舉可能會激怒中國大陸。

該報導引述 4 名匿名消息人士透露，美國已將非正式通知已送交美國國會，準備向台灣出售超過 20 億美元的坦克與武器。

中國長期反對美國對台軍售，早前美中貿易協議談判期間，川普政府暫緩擱置對台軍售案，就是希望推助協議盡早完成，如今美中貿易協議卡關，美國正擬恢復研擬大規模對台軍售案。

據報導透露細節，美國可能對台銷售價值超過 20 億美元 M1 艾布蘭主力坦克 (M1 Abrams) (共計 108 輛) 以及反坦克彈藥。

台灣牌又將開打？

去年美中貿易戰前期，美國三月起在連續提了 5 個台灣相關的法案，推動台灣國防，中國擴大對台灣主權地位施壓，要求美國航空、銀行界等企業官網將「台灣」更名為「中國台灣」，服飾品牌 GAP 與零售商 COSTCO 也遭施壓更正台灣國名，並銳減台灣的邦交國數量。

上月底經濟學家 Maeva Cousin 分析報告指出，若美國全面對中國加徵 25% 關稅，亞洲出口供應鏈將牽一髮動全身，除了大大衝擊中國對美國的出口，約 1.6% 產量與中輸美有關的台灣也將受到重創。

根據美國聯準會 (Fed) 最新的報告分析，美中關稅戰最可能的結果是，美國商品更加昂貴、中國因企業外逃，導致其就業降低或將市占拱手讓給價格更高但不收關稅的亞洲競爭對手，點評貿易戰真正的贏家是中國在亞洲的競爭對手：韓國、台灣和東南亞。

市場人士分析，儘管短期轉單效應可能受惠台灣，但長期來看，台灣恐淪為美中兩強角力下的夾心餅乾。