美股盤中─Fed可望終將降息 道瓊上漲逾170點 連二天走高

美國股市週三中場上漲，擴大昨日的強勁漲幅，道瓊一度上漲逾 170 點。華爾街預期聯準會 (Fed) 很快將會降息，為市場利多。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數上漲 120.99 點或 0.48% 至 25453.17。

Nasdaq 指數上漲 19.63 點或 0.26% 至 7547.06。

S&P 500 指數上漲 9.60 點或 0.34% 至 2812.87。

科技股上漲 1%，利率走低推升了公用事業股與不動產股。蘋果股價上漲逾 2%，漲勢領先。庫克說在中美貿易戰擔憂升高之際，該公司並未被中國鎖定為目標。

Fed 主席鮑爾週二說，央行將密切注意經濟的發展，並將採取必要措施，支持經濟擴張。但他亦說，央行無法決定貿易戰何時或如何獲得解決。

這些談話使得道瓊於週二大漲逾 500 點。

但近來因數據轉弱，貿易緊張持續，投資人對經濟的擔憂開始增加。

ADP 公司週三公布，美國私人企業 5 月新增就業僅 2.7 萬人，創 2010 年 3 月以來低點。分析師預估新增就業為 17.3 萬人。

該消息公布後，債券殖利率下降，銀行股隨之走低。10 年期債券殖利率報 2.09%，2 年期債券殖利率下降至 2017 年 12 月以來低點。

然而，貿易戰擔憂小幅減緩，幾位共和黨議員表示他們反對對墨西哥加徵關稅。有議員甚至暗示，他們可能阻擋這類加徵關稅。

美國財政部長梅努欽將於本週末，與中國央行總裁見面。