TOYOTA：關稅恐為供應鏈帶來10億美元成本支出

由於美國總統川普在日前表態，將對所有墨西哥的進口商品開徵 5% 進口稅，各家主要汽車製造廠，已分別在對其供應鏈所造成的影響作出評估。

豐田汽車 (7203-JP) 在週二時表示，由於美墨的關稅爭端，可能為該公司的主要供應商們，增加 10 億美元的成本。也凸顯出在川普新的貿易戰線上，為美國汽車業界所帶來的潛在打擊。

(圖片：Investing.com)

美國總統川普在 5 月 30 日時表示，自 6 月 10 日開始，將向所有的墨西哥進口商品課徵 5% 關稅，直到非法移民問題獲得妥善解決。若墨西哥不理會此項要求，該項關稅將逐漸調升，並最後在 2019 年 10 月時調升至 25%。

面對這樣的威脅，主要汽車廠已決定暫緩部分汽車從墨西哥出貨。負責該項計畫的人士，於本週二向路透社記者透露了以上訊息。

而根據路透社所取得的電子郵件，豐田汽車告訴美國的經銷商們，關稅可能為其主要供應商們增加 2.15 億美元至 10.7 億美元的成本。

這封電子郵件由豐田北美銷售主管 Bob Carter，於 6 月 3 日時發出。信中還告訴經銷商們，在 2019 年預計在美國市場銷售的中型皮卡「Tacoma」，有 65% 將從墨西哥工廠進口。

汽車產業諮詢公司 LMC Automotive 在週二時表示，汽車業界能在一個月間吸收 5% 的關稅成本，但是未來稅率持續在 25% 時，很可能為汽車產業帶來潛在的破壞性影響，美國的年度新車銷量也很有可能減少 150 萬輛。在去年，美國的新車銷量為 1730 萬輛。

此外，根據試算，從墨西哥進口到美國的車款，其平均價格將增加 8500 美元。而在美國當地組裝的汽車平均售價，也將會上揚 2500 至 3000 美元。

汽車零件製造商 Aptiv PLC 的 Kevin Clark CEO 也在週二時，於美國波士頓的投資人會議上表示，5% 關稅可能在毎個月，為公司增加約 1700 萬美元的成本。

通用汽車全球採購及供應鏈的 SVP Steve Kiefer，雖拒絕討論關稅所帶來的成本問題，但是他說道「我們最大的問題是，在關稅上的不確定性」。