梅伊下台英國脫歐拋震撼彈 瑞銀：英國延後脫歐機率升溫英鎊續貶壓力大

歷時三年的英國脫歐，在英國首相梅伊宣布辭職後，再次陷入不確定性，瑞銀今 (27) 日發布最新研究報告分析，梅伊離任後，英國請求歐盟延後脫歐可能性大增，而這股不確定性，將使英鎊兌美元在 1.28 元到 1.34 元區間波動。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark H. Haefele 表示，梅伊下台提高英國脫歐進程的不確定性，而英國脫歐期限為 10 月 31 日，觀察過去三週以來，英鎊兌歐元、美元同步重貶近 4%，目前英鎊兌美元位於 1.27，英鎊目前仍有一定程度的貶值壓力。

瑞銀表示，梅伊下台後，英國脫歐將出現三種可能情境，包括無協議脫歐、延後脫歐，或是繼續留在歐盟，其中又以延後脫歐可能性最大，而如果繼續延後脫歐，這將是英國宣布脫歐已來，第三次延後脫歐，預料增加英國提前舉行大選或者進行第二次公投的可能性。

瑞銀認為，目前仍有許多國會議員與政府高層擔憂無協議脫歐對經濟的影響，因此儘管梅伊下台，但研判英國延後脫歐可能性較大，也就是脫歐期限可能從目前的 10 月 31 日繼續延期。

瑞銀分析，歐盟領導人可能堅持讓英國採取措施解決政治僵局，例如舉行大選或者就英國的歐盟成員國地位進行第二次公投，但與此同時英鎊也可能面臨劇烈震盪的波動，預期英鎊兌美元這段期間將在 1.28 至 1.34 元的區間波動。