川普訪英行！強調待英國脫歐後 美英貿易大協議將成可能

美國總統川普於今 (4) 日將會見英國首相梅伊，兩位領導人將與兩國公司一同共進商務早餐，預期將就英國脫歐後的雙邊貿易、華為問題等進行討論。

英國首相梅伊即將於 6 月 7 日卸任，川普在這敏感時刻進行三日的英國拜訪行程。川普在旅程中表明，未來英美之間的貿易協議正在發酵。

川普在週一 (3 日) 下午於推特上表示，一旦英國脫離歐盟束縛，英美兩國在不久的將來，將可能會有一個非常大的貿易協議。

白金漢宮也發表聲明表示，英國在脫歐事件上仍保有獨立性，目前正努力實現脫歐計畫，無論川普是否支持英國脫歐。另外，英國也提到在脫歐計畫完成之後，與美國將可能擴大貿易與經濟合作機會。此外，針對伊朗、中國與北韓問題，美英雙方也將持續合作。

此外，就華為的問題上，預期川普也將遊說英國方面封殺華為，否則將可能破壞英美兩關的關係。英國外交大臣 Jeremy Hunt 認為，英國政府正小心面對關於華為進入英國 5G 電信網路的議題，他表示，儘管英國方面還未正式的封鎖華為，但是基於國家情報安全的考量上，不會讓任何設備公司參予國家情報分享，包括華為。

針對英國可能的接班人選議題，川普認為脫歐黨的法拉吉 (Nigel Farage) 相當有機會，讚揚他非常聰明，並認為他在歐洲選舉上的大勝，對保守黨帶來了威脅，將可以為英國做得更好。過去川普一直公開表示支持英國脫歐。

其他會面中的議題，包括英國的健保醫療系統 (NHS)，也可能在檯面上討論。儘管英國白金漢宮外有不少針對川普的抗議者，川普仍表示，這趟英國行進行得非常美好。