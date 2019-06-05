美股盤後 — 鮑爾為降息敞開大門 費半飆道瓊樂漲逾500

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (4 日) 暗示為降息敞開大門，市場情緒為之沸騰，加上尾盤時段，美國共和黨議員將阻止總統川普實施新墨西哥關稅的消息傳出，更激勵美股尾盤走揚，終場道瓊指數收漲 512.40 點，費半飆高逾 4%，標普所有板塊連袂收高，創 1 月 4 日以來最大漲幅。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 512.40 點，或 2.06%，收 25332.18 點。

那斯達克指數上漲 194.10 點，或 2.65%，收 7527.12 點。

標普 500 指數上漲 58.82 點，或 2.14%，收 2803.27 點。

費城半導體指數上漲 54.74 點，或 4.21%，收 1355.26 點。

週二標普所有板塊連袂收高。(圖片：finviz)

科技類股帶頭上漲，臉書 (FB-US) 上揚 2.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 2.18%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 3.66%；Netflix (NFLX-US) 上揚 4.98%。

週二蘋果在加州面臨 iOS 開發者集體訴訟，指控蘋果涉嫌違反反壟斷法，透過 App Store 以及在 iOS 應用程式收取銷售額 30％ 的傭金率，還對在應用內購買的訂閱收取高額傭金。

週二蘋果在加州面臨 iOS 開發者的集體提告。(圖片：AFP)

半導體類股氣勢如虹，Nvidia (NVDA-US) 上揚 6.89%；AMD (AMD-US) 上漲 7.22%；美光 (MU-US) 上漲 5.51%；英特爾 (INTC-US) 上揚 3.06%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 3.76%；高通 (QCOM-US) 上揚 2.69%。

鮑爾暗示降息刺激金融市場，殖利率走揚，銀行股全面開漲。花旗 (C-US) 上揚 5.22%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 4.30%；高盛 (GS-US) 上揚 3.65%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 4.65%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.17%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.87%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.98%。

企業消息方面，摩根士丹利週二重申特斯拉 (TSLA-US) 股票評級「持股觀望」與目標價每股 230 美元，預示特斯拉將大幅上揚。再加上技術性反彈，特斯拉週二股價暴漲 8.17%，至每股 193.60 美元，迎來今年最佳的單日表現。

華爾街分析

週二 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，Fed 決策官員正對「調整貨幣政策框架」持開放態度，暗示在必要時候，Fed 將可能降息。

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 隨後表態，如果美國經濟成長或通膨低於預期，聯準會將採取適當的政策因應。

據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，利率期貨交易商預計 9 月降息機率為 90%、12 月二次降息的預期也高於 80%。

Tempus Inc 交易副總裁 John Doyle 稱：「我們可能會看到，聯準會開始與市場參與者進行協調，為今年至少一次降息做準備。」

過去一個月，美股遭受重創，迄今標準普爾 500 指數下跌 5% 以上，道瓊指數下跌 4.6%，那斯達克指數下跌 8% 以上。

Amplifying Global FX Capital 創始人 Greg Gibbs 表示：「鮑爾給足暗示，降息可能會出現，只是他仍不願意承認經濟增長風險增加罷了。」

黑石集團總裁 Jonathan Gray 表示，如果美中貿易爭端持續存在，將導致增長放緩和不確定性增加。

Haverford Trust 投資長 Hank Smith 表示，或許市場在尋找有關貿易的任何利多消息，我們將迎來一個動盪的夏天。