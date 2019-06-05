快逃！川普一發推特 投資大佬已全數拋售投資 搶買公債

傳奇投資人 Stanley Druckenmiller 週一表示，在川普 5 月推特挑起美中貿易戰之後，他幾乎全數拋售所有投資，再將資金通通買了美國公債。

「川普一發推特，我就把 93% 投資平倉然後買了一大堆公債。不是因為我要賺錢，單純因為我不想在這樣的環境下玩。」

自川普 5 月 5 日在推特上激化中美貿易戰之後，美股一直遭到衝擊，公債殖利率也下降了。S&P 500 指數跌幅超過 6.5%，且道指下降超過 1600 點。

Druckenmiller 受訪時表示，他擔心川普激進的貿易政策可能會破壞美國經濟，揚言川普 2020 年一定會敗選。

「川普想要打關稅戰，他認為這是交戰中的必勝公式，不斷囉嗦的言語壓力、對中國誇大的說法，他要讓習近平沒辦法脫離簽訂協議的主題。」

Druckenmiller 是 Duquesne 資本公司前董事長兼總裁，他的對沖基金過往表現在華爾街享有盛譽，在其投資生涯中，其年度投資報酬率達 30%，根據《富比士》，他擁有淨資產約 46 億美元。

Druckenmiller 表示，「我事實上有很多美國公債，我買下的時候還不確定利率會往上還是往下，但現在我非常相信，利率絕對不會往上走。」