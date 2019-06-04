美股盤中─貿易緊張減緩 科技股反彈 道瓊大漲逾400點

美國股市週二中場大幅上漲，道瓊上漲逾 400 點。中國商務部與一位墨西哥官員發表談話後，全球貿易緊張似乎減緩，支撑了股市上漲。科技股反彈亦拉抬了市場氣氛。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數上漲 432.92 點或 1.74% 至 25252.70。

Nasdaq 指數上漲 153.21 點或 2.10% 至 7486.23。

S&P 500 指數上漲 45.57 點或 1.66% 至 2790.02。

週一，因擔心對大型科技公司的管理更加嚴格，美國股市下跌。Nasdaq 跌入修正領域。

中國商務部說，中美雙方的歧見與磨擦應透過談判解決，而談判需要建立在相互尊重，公平互利的基礎上。

華爾街認為這些談話，可能代表中國上個月的強硬談話，已有所軟化。

川普政府威脅要對所有自墨西哥進口商品課徵關稅，增加了貿易擔憂。但墨西哥外長週二說，他預期兩國在移民與貿易上，可以找到共識。該談話使得擔憂減緩。

華盛頓郵報報導，共和黨議員正討論是否投票，阻止川普對墨西哥商品加徵關稅。該報導指出，國會議員擔憂關稅對企業與消費者造成的衝擊。

美國 10 年期債券殖利率上升，週一則觸及 20 個月低點。過去一個月，因擔憂貿易情況吃緊，可能導致經濟成長減緩，債券殖利率大幅下降。

隨著殖利率上升，銀行股亦上漲。花旗，摩根士丹利與美國銀行股價均上漲逾 2%。

投資人本週亦注意貨幣政策，幾位聯準會 (Fed) 官員週二將發表談話。

Fed 主席鮑爾說，央行將採取適當行動，支撑經濟擴張。但他指出，Fed 不知道全球貿易問題如何或何時解決。他說：「我們密切注意貿易情況的發展。」

市場預期 Fed 將會降息，亦為股市利多。CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，9 月降息機率為 90%，12 月再度降息機率亦高於 80%。