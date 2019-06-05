華為在日本出局！樂天移動拒用華為選擇NEC

華為遭軟銀狠甩後，外媒週三 (5 日) 報導，日本樂天移動 (Rakuten Mobile) 也排除使用華為 5G，選擇日本電氣 (NEC) 來建立 5G 網路。

華為在全球 5G 競賽中接連遭到出局，尤其日本市場，週三 (5 日) 傳出日本樂天移動避開使用華為通訊設備，選擇了一家日本供應商「日本電氣」來建設 5G 網路。

上月初樂天會長兼社長三木谷浩史就表示，在即將提供的行動服務上、不會使用中國大陸廠商的通訊機器，他解釋是基於評估結果的選擇，並非特意排除。

IHS Markit 數據顯示，全球三大 5G 基地台供應商，華為與瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞佔據了 80% 的市佔。日本電氣 (NEC)、富士通和其他日本供應商則不到 5%。

日本電氣 (NEC) 與日本樂天的合作，提供日本電氣利用自身優勢生產小型、輕型設備的機會。

日本四大電信業者全面封殺華為

截至目前，華為 5G 在日本全面遭到封殺，軟銀上週宣布選用北歐通信設備商愛立信和諾基亞，樂天移動則選擇了低成本的日本電氣，NTT Docomo 和 KDDI 亦避開了華為。

日本四家電信業者，包括 NTT Docomo、KDDI、軟銀集團和新成員樂天移動在內，計劃在截至 2024 的會計年度，五年內總計投入約 3 兆日圓 (約 8310 億台幣) 來整備 5G 基地台。

根據最新日本通信部提交計劃顯示，樂天移動在日本四大電信業者中基站安裝成本最低，每台設備的總成本約為 820 萬日圓 (約 238 萬台幣)，僅為產業領頭羊 NTT Docomo 的 10% 至 20%。