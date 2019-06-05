美中備戰「稀土戰」 陸召開行業會議 美商務部發布對策報告

週二 (4 日) 中國官媒「新華網」再度釋出中國限制稀土出口的意向，與此同時，美國商務部發布一份報告，詳細闡述美國政府確保關鍵礦產供應方面的策略，美中兩國備戰「稀土戰」情況不言而喻。

週二 (4 日) 中國國家發改委召開稀土行業專家座談會，旨在研究推動稀土產業高質量發展。

在會議上，稀土專家建議提高對金屬出口控制程度，要求中央系統管理其採礦和處理，陸國家發改委對此表示將很快反映並推動此提案政策。

上週五 (31 日) 外媒近期引述消息人士報導，北京方面已經定好限制對美稀土出口的計畫，一旦需要即可實施。

該消息人士表示，北京政府已經準備好，利用他們在稀土的霸主地位，以有效傷害美國經濟，相關措施可能集中在美國最為依賴的「重稀土」上。

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進早前亦推文放話，據我所知，中國正「認真考慮」限制稀土輸往美國，而且未來還會採取其他因應對策。

中國官媒與國家發改委官員近期接連放話要脅美國，中國正認真考慮亮出「稀土牌」因應白熱化的貿易戰，如今新華網的報導再度暗示，中國大陸政府有意採取措施限制稀土金屬出口，切斷對美國高科技產業的關鍵供應。

美國備戰

目前，美國進口稀土約有八成來自中國，接近壟斷供應的地位。為避免被中國掐住美國「稀土資源」的咽喉，美國國防部上週三 (29 日) 提交聯邦計畫書，尋求新的聯邦撥款，提高美國國內的稀土產量，藉以降低對中國進口稀土的依賴。

美國商務部週二 (4 日) 公布一份報告，詳述美國政府在確保關鍵礦產供應方面的策略，承諾進行迄今未有的行動，降低對外國進口「關鍵礦物」的依賴，包括促進美國國內生產，加強與日本、歐盟和澳洲盟友的貿易關係。

美商務長羅斯 (Wilbur Ross) 在一份聲明中指出，透過這份報告中詳細的建議，聯邦政府將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷這些重要原料的供應。

該報告還詳細列出 61 項建議，包括勘探、放鬆採礦規定和提高美國的採礦產量等，並縮短採礦申請時間，促進近海資源採礦。