京城銀搶放款資金有成 前5月EPS達2.32元 年增38.9%  

京城銀 (2809-TW) 自結 5 月稅後純益為 3.59 億元，較去年同期減少 2.7%，累計前 5 月稅後純益達 26.52 億元，年增 38.3%，每股稅後純益為 2.32 元，年增 38.9%。京城銀表示，隨著今年以來國內就業環境改善、民間消費與企業投資動能溫和成長，帶動旗下放款業務持穩發展，同步挹注整體手續費及利息收益保持穩健。

不過京城銀也表示，惟中美貿易衝突加劇，全球股市震盪影響單月投資收益表現，使短期損益有較大波動。從長期發展來看，京城銀整體營運仍在高資產水準的基礎上擁有穩健成長動能，截至 2019 年 5 月底，全行逾期放款比率 0.03%、逾期放款覆蓋率 6039.75%、全體放款覆蓋率 1.64%。

談到現行經濟情勢，京城銀表示，從經濟部最新公布數據來看，今年以來台商投資金額快速攀升至目前 3100 億元，顯見美中貿易、科技爭端雖對全球股市造成衝擊，相對也促使台商回台投資意願提高、生產基地移轉需求增加，搭配上政府擴大基礎建設，提供銀行放款良好發展環境。

京城銀進一步指出，該行向來以企業金融服務見長，截至今年首季企業金融營收占比達 8 成以上，預期隨著台灣國內企業資金需求增加、金融市場交易活絡，將有利於全行營運穩定成長動能。

同時，京城銀也搶攻個金業務，為因應國內、外金融環境變化，京城銀趁勢推出美元『短期高利』定存專案，以期透過即時推出符合時事的金融方案，滿足客戶多元財務管理，不僅能形塑專業財富管理形象，提升品牌認同感，也助於旗下外幣服務業務發展。

此外，京城銀財務績效與公司治理再奪佳績，不僅再次獲國際信評機構惠譽確認國內長期評等為 A+(twn) 、國際長期評等為 BBB、個別實力評等為 bbb，評等展望「穩定」，國內短期評等亦同步維持 F1(twn)、國際短期評等為 F3，支援評等為 5，已連續 6 年維持國內長期評等 A+(twn) 表現；

京城銀近日也參加證交所協同櫃買中心舉辦之「第五屆公司治理評鑑頒獎典禮」，連續二屆獲得公司治理評鑑排名前 5% 企業的殊榮，凸顯經營團隊不斷在股東權益維護、股東平等對待、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度與落實企業社會責任等五大構面的努力落實與精進獲得各界肯定。